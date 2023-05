„Je to jedna z našich deseti pracovnic. Dobré je, že se za ně nemusí odvádět žádné pojistné, jsou skladné, nic vám nevyčítají a udělají vše, co vám na očích vidí,“ konstatuje Skalník.

Místnosti kromě Sandry působí jako obyčejný pokoj v hodinovém hotelu. Je tu sprcha, televize a na baru se, vedle lubrikačního gelu a kondomů, smějí lahvičky s vínem. „To mají naši zákazníci v ceně. Někdo si rád před či po aktu dá jednu skleničku,“ přibližuje intimní atmosféru pokoje Skalník.

Zákazníci podniku Naughty Harbor mají na výběr z několika silikonových prostitutek a jednoho prostituta.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Povyražení i pro invalidy

Při prvotním dotyku na silikonové tělo má člověk zvláštní pocity. Ale asi by si ně zvykl. A k prvnímu aktu s neživou bytostí by mu možná pomohla i virtuální realita. Tu podnik nabízí v míře vrchovaté.

„Při domácím koukání na pornofimy má člověk jen vjem vizuální a zvukový. Zde si můžete pannu nastavit právě jako herečku z pornofilmu a s virtuálními brýlemi na očích tak mít i takřka realistický zážitek,“ poukazuje Skalník na jednu z vymožeností podniku.

Ta druhá se skrývá ve vedlejším pokojíku. Jedná se o křeslo, u kterého je instalován podivný přístroj vyhlížející jako velká lupa. „Tohle je naše virtuální relaxace. Člověk si sedne do křesla, mi mu do té “lupy“ dáme vložku. Tu si dá na penis a i s brýlemi se může oddávat virtuálnímu sexu. Je to vhodné i pro lidi s handicapem,“ dodává muž a spouští mechanismus.

Po tomto zážitku vede Skalník návštěvníky do „čekárny“, kde na další zákazníky, každý den jich sem přijde šest až osm, čekají pěkně na věšáčku Laura, Alex, Livie a také jediný muž – Nick. Kromě toho tu je i spousta hlav. Člověk si tak může vyžádat zrzku, brunetu či blondýnu.

„Tady v té místnosti se naše holky myjí. A to po každé šichtě. Na přípravu jim stačí asi dvacet minut. Taky se zde pěkně pudrují. On samotný silikon na omak není nic moc, ale právě pudr přidává takřka realistický pocit,“ ukazuje Skalník na dívky, které váží bratru padesát kilogramů.

Co se týče samotného aktu, je, i kvůli hygieně, vždy vyžadováno, aby zákazník s dívkou spal pouze s kondomem. A výjimky se netolerují. Spolu s pověstným Bohoušem z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag, by se dalo říci, že „bez čepičky je to za litr.“

A kdo za zdejšími ženami chodí nejčastěji? „Velký frmol tu máme kolem polední pauzy, to si sem asi chodí užít úředníci z okolí,“ říká s úsměvem Skalník.

Zajímavý je také pohled do místních statistik. Služby tu v míře padesát na padesát využívají nejen samotní muži, ale chodí se sem potěšit i páry. „Buď to dá žena muži k nějakému výročí, nebo chtějí ozvláštnit jejich vztah. Většinou se jedná o klasickou trojku, ale máme tu i zákazníky, kdy si žena užívá s Nickem a muž s jednou za našich schovanek,“ říká u východu z podivného nevěstince Skalník.