Právě v zimních měsících je více vidět, pokud majitelé nesbírají exkrementy po svých psech. Pražské městské části si stěžují, že prostředky z poplatků za psy na úklid po nich nestačí.

Praha je často nazývána městem psů. Poměrem obyvatel a jejich mazlíčků se totiž řadí do horních příček globálního žebříčku. Proto se ale musí potýkat i s nečistotou, která po pejscích na ulicích často zůstává. Zatímco většina pejskařů po svých čtyřnohých svěřencích uklízí, někteří méně zodpovědní exkrement nechají ležet. „Stačí jeden člověk v okolí, který po pejskovi neuklidí, a za týden tam máte 14 a víc hromádek,“ stěžuje si na situaci v Praze Václava Pokorná, majitelka psa. Úklid mají na starosti městské části, jeho cena často převyšuje poplatky vybrané od chovatelů.

V roce 2018 bylo v Praze evidováno přes 83 tisíc psů a na poplatcích se vybralo skoro 43 milionů korun. Z toho sedmdesát procent získávají městské části, ale většinou to nestačí ani na pokrytí úklidu, natož na zřizování speciálních košů a zásobníků na sáčky.

„Praha 1 vydává na úklid psích exkrementů ročně asi 12 milionů korun,“ vyčíslil Petr Kučera (Zelení), radní pro životní prostředí a úklid v Praze 1. „Do nákladů patří sběr na chodnících a v parcích pomocí specializovaných vysavačů, správa přibližně 250 speciálních psích košů a asi 120 zásobníků na sáčky. Exkrementy jsou sbírány každý den. Kromě toho probíhá dvakrát až třikrát v týdnu mechanizovaný úklid chodníků. Momentálně vyhodnocujeme, zda by se za tyto, či dokonce nižší peníze nedalo uklízet lépe,“ vyjmenoval Kučera.

Podobně je na tom i Praha 4, kde je evidováno nejvíce psů ze všech městských částí. „V Praze 4 evidujeme zhruba 6 tisíc psů a z poplatků od chovatelů dostaneme 1,8 milionu korun,“ vysvětluje Jiří Bigas, mluvčí Prahy 4. „Za úklid a sáčky ale dáme ročně přibližně 7 milionů korun, takže to z velké části doplácíme z našeho rozpočtu,“ dodal mluvčí čtvrté městské části.

O psí hřiště nebyl zájem

Problematiku likvidace psích exkrementů se zabývá i magistrát. Jeho mluvčí Vít Hofman se obává, že nic jiného než uklízet městu nezbývá. „Problém je v lidské morálce. Hlavně nyní v zimě mají někteří majitelé psů dojem, že to ukryje sníh, a pak mnohé chodce čeká nemilé překvapení,“ poukazuje Hofman.

Většina chovatelů psů se však domnívá, že by velice pomohlo, kdyby v Praze bylo více míst speciálně vyhrazených pro venčení psů. „Minulá rada se pokoušela prosadit psí hřiště do každé městské části, ale buď se to setkalo ze strany jednotlivých částí s nezájmem, nebo dokonce s odporem,“ vzpomíná mluvčí magistrátu Hofman.

Majitele, kteří po svých psech neuklízí, většinou neodstraší ani vysoká pokuta. Udělit ji je ale obtížné. „Pokud strážník přímo nenačapá dotyčného při činu, tak není moc velká šance na dopadení. Většinou se takové případy řeší napomenutím, ale strážník se může uchýlit k pokutě až 10 tisíc korun,“ řekl Jan Čihák z kanceláře ředitele Městské policie hlavního města Prahy.

Nejhorší situace je v centru

Samotné uklizení výkalů pak ve většině případů patří do kompetence Pražských služeb. „Psí exkrementy jsou součástí klasického odpadu,“ upřesňuje tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. „Nepoužíváme na to žádného speciálního vybavení. Buď se uklízí ručně lopatkou a smetákem, anebo elektrickým vysavačem. Samozřejmě nejhorší je to v centru, kde je i největší výskyt chodců. Což úklid ztěžuje.“

Někteří majitelé psů tak berou situaci do vlastních rukou. „Ti odpovědní si svůj rajón hlídají,“ řekla Pražskému deníku obyvatelka Prahy 2 Gabriela Bergmannová. „Například u nás v Sadech bratří Čapků upozorňujeme na nepořádek, dáváme lidem pytlíky, když nemají, a v nejhorším i cizí nepořádek uklízíme,“ dodala pejskařka.