Ani v zimě nemusí sedět Pražané doma. Kromě nabídky fitness center, bazénů nebo tělocvičen mohou vyzkoušet i méně tradiční sporty. Skákat na trampolínách, lézt po stěnách, surfovat na umělé vlně či vrhat se do větrného tunelu.

Jako sport se již etabloval indoor skydiving, první mistrovství světa tohoto mladého sportu se konalo v roce 2015 právě v Praze. Letňanská Hurricane Factory, kde větrný tunel stojí, tak má širokou základnu sportovců, nouzi ale rozhodně nemá ani o tzv. prvoletce, kteří plachtění ve větru o rychlosti až 270 km/h zkoušejí pod dohledem instruktora poprvé. „Chodí k nám muži, ženy i děti. Náš zákazník většinou kupuje voucher jako dárek svým blízkým, přátelům, rodině, proto je spektrum letců tak široké,“ vysvětluje Hana Uríková.

Virtuální průlet vesmírem

Nově nabízené využití virtuálních brýlí umožňuje letcům doplnit intenzivní fyzický pocit při plachtění v tunelu i s tím vizuálním. V brýlích běží program seskoku z letadla nebo průletu vesmírem. „Už po pouhém týdnu od spuštění pozorujeme velký zájem ze strany veřejnosti o tuto novinku,“ dodává Uríková.

Hned vedle větrného tunelu stojí v Letňanech další netradiční sportoviště. V Surf Areně je proud vody hnán velkou rychlostí po měkké podložce v důmyslně tvarovaném (a vypolstrovaném) bazénu a umožňuje jízdu na speciálním prkně. Instruktoři příchozí naučí nejprve tzv. bodyboarding, kdy na surfu leží na břiše nebo sedí na kolenou, a plynule s žáky všeho věku přecházejí v rychlejší surfování vestoje.

Mezi netradiční zimní kratochvíle Pražanů patří i návštěva trampolínových center, lezeckých a boulderových stěn, které dávají okusit pocit svobody pohybu a přitom pořádně procvičí svaly. Velký nárůst zájmu pozoruje každý rok v zimě Radek Císař ze Stěny Holešovice. „Chodí k nám začínající a středně pokročilí lezci, pro ty náročnější máme nejtěžší strop v Praze. Zájem je i o boulderovou stěnu, na které se leze v malé výšce bez jištění a padá se na měkké matrace,“ dodává horolozec.

Větší popularitě se v zimě těší i trampolínová centra, před návštěvou si ale můžete vstup zarezervovat. V obrovských halách najdete trampolíny i na stěnách, navíc bývá jejich součástí i další atrakce jako jáma naplněná pěnovými kousky. S jistotou měkkého dopadu tak můžete vyzkoušet balancování na laně nebo bitvu s molitanovými palicemi na kladině.

Kam za netradičními sporty v Praze

Bouldering a lezení na umělé stěně: Stěna Holešovice, Bubenská 1536/43, Praha 7 Holešovice pátek až pondělí 10-23h, úterý až čtvrtek 7-23h SmíchOff, Křížová 6, Praha 5 Smíchov Otevřeno po až pá 7-23,30h, víkend a svátky 8-23h BigWall, Ocelářská 16, Praha 9 Vysočany Otevřeno pátek až pondělí 9-23h, úterý až čtvrtek 7-23h

Trampolíny: Hop Arena Praha, Čestlice hopsaliště, pěnové moře, otevřeno 10.00 až 22.00, v so a ne od 9.00 do 22.00 Jump Park Praha, Na Jarově 2, Praha 3 Jarov Otevřeno pondělí a pátek 10-21h, víkend 9-21h rezervace v Jump Parku je doporučena Jump Park Zličín, Ringhofferova 1, Praha 5 Zličín

Skydiving: Hurricane Factory Prague, Tupolevova 736, 199 00, Praha 9 otevřeno každý den od 9 do 21h nutná rezervace

Surfování na umělé vlně: Surf Arena Tupolevova 772, Praha 18 Letňany Otevřeno pondělí až čtvrtek 12-20h, pátek 12-22h, sobota 10-22h, neděle 10-20h rezervace nutná