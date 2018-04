Netradiční kavárna s únikovými hrami na Žižkově. Kvíz musíte řešit i na záchodě

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 535 Kč

Vývojáři softwaru Senior Software Development Engineer. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 70000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Místo výkonu práce: Mezi vodami 2035/31,Modřany, Kontakt: Hruška Roman, e-mail: roman.hruska@siemens.com, 724 003 366, , Požadavky:, - Očekáváme alespoň 5 let zkušeností s vývojem softwaru, - Dobré dovednosti v prostředí C # a .NET, - Zkušenosti s použitím aplikace Microsoft Visual Studio jako hlavního vývojového prostředí, - Ochota převzít odpovědnost v agilním týmu, - Zkušenosti v jedné nebo více z následujících technologických oblastí:, o Objektově orientované principy a návrhové vzory, o Vývoj databází (SQL, atd.), o UI vývoj (WPF), - Schopnost pracovat na vývojových úkolech, které zahrnují ladění, testování, Opravování chyb společně s vaším týmem s cílem zvýšit hodnotu produktu a našich zákazníků, - Vývoj a architektura komplexních podnikových řešení ve všech vrstvách, od databáze až po uživatelské rozhraní, - Koučování a mentoring mladých vývojářů v týmu, - Komunikace s jinými týmy a sladění s ostatními architekty a product ownery, - Plynná znalost angličtiny, - Možnost občasného cestování do Německa, , , , Nabízené výhody: Stravenky, příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění., , -" We expect at least 5 years experience in developing enterprise software, " Solid skills in C# and the .NET framework, " Experience in using Microsoft Visual Studio as a main development environment , " Wiling to take over responsibility in an agile team, " Hands on experience in one or more of the following technological areas:, o Object oriented design principles and design patterns , o Database development (SQL, etc.), o UI development (WPF), " Ability to work on development tasks, which includes debugging, testing, bug-fixing together with your team to increase value of the product and to our customers, " Development and architecture of complex enterprise solutions in all layers, from database, backend till UI., " Coaching and mentoring of junior developers in the team , " Communication to other teams and alignment with other architects and product owners, " Fluent in English, " Travel to office in Germany. Pracoviště: Siemens industry software, s.r.o. mezi vodami, Mezi vodami, č.p. 2035, 143 00 Praha 412. Informace: Roman Hruška, .