Netopýři z Císařského ostrova a jeho okolí dostali k dispozici nové bydlení

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce:, Archeologická č.p. 2256/1, Stodůlky, Praha 515, , údržba a správa počítačových sítí a souvisejících výpočetních prostředí, včetně počítačového hardwaru, systémového a aplikačního softwaru a všech konfigurací; , ruština na úrovni rodilý mluvčí;, aktivní znalost angličtiny; , zvídavá, flexibilní osobnost. Týmový hráč;, znalost produktů firmy 1C, Microsoft, Mikrotic.. Pracoviště: Mayzus financial services limited, organizační složka, Archeologická, č.p. 2256, 155 00 Praha 515. Informace: Irina Paramonova, +420 775 216 216.

Informační technologie - Informační technologie Systémoví analytici 18 100 Kč

Systémoví analytici. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: kontakt:Dainis Vasiljevs, tel.: +420-257 224 778, e-mail: office@ingridpay.com, prvotní kontakt emailem, místo výkonu:Revoluční č.p. 762/13, Praha 1. vzdělání v oboru IT, znalost ruského, anglického a slovenského jazyků (Pokročilý), znalost MS SQL SERVER, NGNIX Appache, SNORT, UFW, NGNIX, praxe v oboru IT min 2 roky., Zajímavá práce ve mladém kolektivu, Odpovídající finanční ohodnocení, Možnost kariérního růstu v oblasti IT, Práci v centru Prahy (Praha 1). Pracoviště: Fairplay pay s.r.o., Revoluční, č.p. 762, 110 00 Praha 1. Informace: Dainis Vasiljevs, +420-257 224 778.