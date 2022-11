„Dnes jsme vycházeli ven a na nově změněném parkovacím místě na chodníku přímo před domem nikdo nestál. Syn poskakoval, udělal o pár kroků navíc a byl už na čáře vyznačující parkování. V ten samý okamžik někdo nacouvával k zaparkovaní na chodník. Obrubník má v těchto místech deset až patnáct centimetrů. Sešlápl plyn, aby to vůbec vyjel, sešlápl víc, auto poskočilo, byla to souhra náhod. Syn uskočil doslova o centimetr,“ popisuje na sociálních sítích Andrea Kroupová.

Funkčnost na úkor estetiky

Obyvatelé v otevřeném dopise vyzývají nového starostu k vrácení prostoru před domem lidem, kteří v něm žijí. Současné také žádají o představení konkrétních vizí v oblasti veřejného prostoru. Nový starosta Ondřej Kubín (ODS), který zvítězil v letošních volbách, volá po kompromisu.

„Veřejný prostor, tedy tak alespoň jak ho vnímám já, by měl být v ideálním případě místem funkčním, bezpečným, čistým a estetickým. Jsou lokality, kde je možné přizpůsobit veřejný prostor ideálu, jsou lokality, kde to jde hůře, případně kde je to bez velkých stavebních úprav, či demolicí, téměř nemožné,“ uvedl v odpovědi Kubín s tím, že to zcela jistě neznamená, že se má někde rezignovat na snahu přiblížit se k ideálu.

Komise pro dopravu rozhodla o parkovacím značení již před několika měsíci. „Naprosto souhlasím, že to řešení není nikterak estetické, stejně tak mohlo být řešeno citlivěji z hlediska komunikace. Na druhou stranu se nejedná o svévolný výmysl MČ Praha 4, ale celá věc byla založena na podnětech, resp. poptávce místních po zvýšení počtu parkovacích míst a bezpečnosti. Celá záležitost byla projednána s policií a stejně tak s vlastníkem komunikace Magistrátem, resp. TSK, které vydalo pozitivní stanovisko,“ dodává Kubín.

Parkování na chodníku zná celé město

I když chodníky přišly o přibližně polovinu své šířky, stále zůstávají i v nejužším místě široké přibližně dva metry. „Máme několik indicií, že opatření je v rozporu se zákonem. V tuto chvíli se rozhodujeme o dalším postupu a celou věc konzultujeme s právníky,“ říká iniciátor otevřeného dopisu a obyvatel ulice Horní Jiří Benedikt.

Parkování v hlavním městě je dlouhodobým problémem. Podle Strategie rozvoje parkování 2020 – 2025 se s cílem vytvořit co nejvíce parkovacích míst zvýšil v posledních dekádách podíl kolmého a šikmého stání, které nezřídka zabírá části chodníku dříve určené pouze chodcům. Téma ale dělí občany na dva tábory. Jedni změnu v podobě více parkovacích stání vítají, druzí ji kritizují. Nalezení kompromisu zůstává tedy během na dlouhou trať.