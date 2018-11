Po třech letech stále nic! Klárov ani ulice na Žižkově se zatím měnit nebudou

Pražští radní ani napotřetí neschválili studii proměny ulic Seifertova a Táboritská u Olšanského náměstí v Praze 3, kterou město připravuje od konce roku 2015. Neschválené úpravy zahrnovaly rozšíření chodníků, nově vysázené stromy či rekonstrukci schodiště a měly začít v roce 2020.

Podle končící primátorky Adriany Krnáčové (ANO) je důvodem neschválení to, že tisk, který předkládala její náměstkyně Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice), byl špatně připraven. Ze stejného důvodu dnes podle primátorky neprošly ani další tisky Kolínské. Jeden z nich se týkal rovněž Seifertovy ulice a druhý okolí Klárova.

"Všechny tisky, které předkládala paní náměstkyně Kolínská, měly formální a faktické chyby," uvedla primátorka. Dodala, že náměstkyně může tisky znovu předložit na pravděpodobně poslední schůzi této rady příští týden.

Podle Kolínské jsou tisky připraveny dobře. V případě Seifertovy ulice je navíc podle ní potřeba v blízké době studii schválit, protože se harmonogram prací musí sladit s opravou tramvajové trati, kterou plánuje dopravní podnik.

Studii ulic Seifertova a Táboritská vytvořil městský Institut plánování a rozvoje (IPR), který ji poté přepracoval na základě požadavků Prahy 3. V nové verzi například zůstala zachována třímetrová zeď na konci ulice Chlumova, kterou původní studie nahrazovala zelení a menšími schodišti.

Nové schodiště, lavičky i stromy

Studie počítá s rekonstrukcí historického schodiště, propojujícího Rokycanovu a Chelčického ulici, v jehož horní části přibude kruhová lavička a v dolní má vzniknout vodní prvek jako připomenutí historické pumpy, která tu kdysi stávala. Obchodní centrum Bezovka má propojit s vedlejším chodníkem nové schodiště, zapuštěné do zdi podzemní garáže, což má lidem ulehčit přístup k obchodům. Přibýt mají také lavičky a stromy.

V září roku 2016 na plácku mezi ulicemi Seifertova, Chelčického a Táboritská vznikl památník nositeli Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta. Skulptura v podobě stuhy mířící k nebi vznikla z popudu Českého centra Mezinárodního PEN klubu, který se zasadil u města i o vypracování koncepční studie a následnou úpravu okolí památníku.

Pražští radní dnes také odmítli schválit vypracování další studie, která by měla řešit opačnou stranu Seifertovy ulice u hlavního nádraží. Tam plánuje dopravní podnik do roku 2024 rekonstrukci tramvajové trati, což je podle IPR příležitost k přeměně této části frekventované ulice. V oblasti se plánuje výstavba a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje stavbu podchodu, který by propojil nádraží se Žižkovem a Vinohradskou ulicí.

Na dnešním jednání neprošla ani studie okolí Klárova, která řeší přechod proti Starým zámeckým schodům. Nyní pro chodce není bezpečný.