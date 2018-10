Nerozhodujte o mostu u Vltavské, vyzvala stávající radní nová koalice

Nově vzniklá koalice Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) v Praze vyzvala končící pražskou radu, aby nečinila závazná rozhodnutí v případě uzavřeného mostu v Bubenské ulici u stanice metra Vltavská. Sdělila to mluvčí Prahy sobě Julie Kochová. Budoucí vedení města chce na most provizorně vrátit dopravu a vypracovat projekt na kompletní proměnu celého prostoru.

Situace okolo mostu u metra Vltavská 24. října ráno v Praze. TSK most, pod kterým jezdí tramvaje a chodí lidé, uzavřelo z důvodu špatného stavu.Foto: Deník / Martin Divíšek

Koalice uvedla, že podpoří takové řešení, při kterém by nemusel být vybudován most, ale auta a tramvaje by se křížily na běžné křižovatce. Nyní po mostě jezdí auta a pod ním projíždějí tramvaje. "Nové řešení musí zároveň zajistit, aby celý prostor v blízkosti metra Vltavská byl přívětivější pro chodce i dopravu a lépe navazoval na okolní město," uvedli její zástupci.

Křižovatka bez mostu

Řešením je podle nich dočasně obnovit dopravu. "Naším záměrem je následně připravit demolici současné konstrukce a projekt nového úrovňového řešení. To musí nabídnout dobrou návaznost tramvají v oblasti Vltavské a počítat s dalším rozvojem celé oblasti Bubny-Zátory. Proto vyzýváme současnou radu, aby nečinila žádná rozhodnutí, která by mohla vést k dlouhodobé fixaci současného nevyhovujícího stavu," uvedli. V rámci proměny okolí chce nová koalice zrekonstruovat rovněž stanici metra C Vltavská.

Stavaři poničený most nyní podpírají. Vybetonují monolitické podkladové desky s panely, na něž osadí čtyři ocelové podpěry, které konstrukci mostu stabilizují. Kdy práce dokončí, zatím není jasné.

Na zhoršení stavu mostu minulý týden upozornila Technickou správu komunikací (TSK) firma Pontex, která konstrukci monitorovala. TSK poté z bezpečnostních důvodů uzavřela část ulice Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz je uzavřen i pod konstrukcí, takže na Vltavské nejezdí tramvaje.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě. TSK nyní provádí diagnostiku například Hlávkova mostu nebo mostu Legií, které jsou ve špatném stavu. Připravuje se rovněž diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce mezi Zahradním Městem a Strašnicemi. Špatně je na tom také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje, nebo Palackého most.