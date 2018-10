Neřešte nic důležitého, vyzvala radu chystaná koalice v Praze. Krnáčová oponuje

Zástupci Pirátů a hnutí Praha sobě se přidali k výzvě předsedy Jiřího Pospíšila z TOP 09, aby končící rada hlavního města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) nečinila žádná závažná rozhodnutí. Tyto dvě strany spolu s Pospíšilem jako lídrem Spojených sil pro Prahu jednají o vzniku nové koalice. Krnáčová jejich výzvu nepřijala. Rada v úterý schválila přejmenování stanic metra.

„ANO a ČSSD už toho předvedly více než dost a Pražané si rozhodně nezaslouží další špatná rozhodnutí,“ uvedl v pondělí Jan Čižinský, poslanec a lídr kandidátky Praha sobě, který ve volbách získal nejvíc preferenčních hlasů v metropoli. Se starostou Prahy 7 a pražským zastupitelem souhlasí i Pirátská strana: „Piráti se připojují k výzvě, aby rada zatím nečinila žádná závazná rozhodnutí,“ řekla zastupitelka Michaela Krausová.

Primátorka Krnáčová agentuře ČTK však sdělila, že městská rada nemůže přestat fungovat. „Nevíme, jak dlouho bude trvat, než se utvoří nová koalice, může to být několik týdnů, ale může to být také půl roku. Ale některá rozhodnutí nesnesou odkladu, takže my fungujeme dál,“ uvedla primátorka. Její náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) řekl, že radní budou řešit jen běžnou agendu. „Zásadní investice a rozpočet na příští rok určitě počkají na nové vedení,“ uvedl.

Primátorčina náměstkyně Petra Kolínská (Zelení) s výzvou připravované pražské koalice naopak souhlasí. „Závažná rozhodnutí jsou ta, která jsou nevratná (například pronájem nemovitostí), nebo která směřují k výdaji nad určitou částku - nejspíš nad dva miliony korun,“ napsala Pražskému deníku Kolínská, jejíž strana ve volbách do městského zastupitelstva zcela propadla.

Blob na Letné či Libeňský most byly staženy

Rada se sešla na jednom z posledních zasedání jako obvykle v úterý. Ale z programu zmizelo několik významných materiálů, které se týkaly například opravy Libeňského mostu nebo stavby lanovky na Letnou, kterou prosazuje sociální demokrat Dolínek. Radní Jan Wolf, který je za KDU-ČSL účasten koaličních jednání, sám stáhl návrh na oživení blobu z dílny zesnulého architekta Jana Kaplického. Wolfova studie počítala, že by chobotnice nazývající se Oko nad Prahou sloužila jako multifunkční centrum. Původně zde měla sídlit Národní knihovna.

Místo toho radní alespoň schválili koncepci rozvoje městské hromadné dopravy v letech 2019 až 2029. Podle dokumentu by měly vzniknout nové tramvajové tratě, autobusům by přibyly spoje a zkrátily se intervaly. Třeba na letiště by mohl jezdit velkokapacitní a pětadvacet metrů dlouhý vůz.

Rada hl. m. Prahy dnes vzala na vědomí přípravu dokumentu "Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029". Ten bude nyní cca rok projednáván s městskými částmi, dopracován a následně předložen radě města ke schválení. Dokument si můžete prohlédnout online na webu https://t.co/Kq7iD9Hxwf pic.twitter.com/nI2k1GZoX4 — PID (@PIDoficialni) October 9, 2018

Počítá se také se stavbou metra D. Není to sice nic závažného, ale může to vyvolat nespokojenost veřejnosti - radními schválená koncepce totiž zmiňuje také přejmenování dvou desítek zastávek tramvají i změny název stanic metra. Z Malostranské by se stal Klárov, či Malá strana. Perštýn by nahradil Národní třídu a Pražské povstání by bylo Náměstím hrdinů.