O uplynulém víkendu naše domácnost vytřídila tři krabice nádobí, které jsme používali minimálně a které vytvářelo v naší kuchyni menší chaos. Věren sloganu re-use pointů (Dejte věcem druhou šanci) jsem krabice odvezl do sběrného dvoru v Záběhlicích. Prostor dvou kontejnerů, určených pro dočasné uskladnění vysloužilých předmětů, byl poloprázdný. Z větších věcí naprosto převažovaly dětské kočárky, drobností bylo v regálech poskrovnu. Zdejší pracovník Pražských služeb to zdůvodnil zejména roční dobou. „Od Vánoc do února bývá o sběrné dvory obecně nejslabší zájem. Jsme zhruba na čtvrtinovém provozu oproti hlavní sezóně. V létě byl slušný zájem i o re-use point. S dary přicházelo běžně několik lidí denně a zájem rostl,“ řekl Pražskému deníku Patrik.