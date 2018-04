Neobvyklý bar v centru Prahy. Drink si můžete dát v letadle či u žehlicího prkna

Oslava narozenin v kině, letadle nebo tramvaji. Kousek od Václavského náměstí najdete bar s netradičním interiérem. Vytvořili ho studenti cestovního ruchu. Sedačky z vlaků či MHD sháněli horko těžko asi rok a půl. V centru Prahy tak můžete posedět například ve vlaku, kde vás obslouží stevardi, kteří vám namíchají i tematický koktejl.

Podnik s vtipným názvem Ježkovy voči najdete ve známé pražské ulici Ve Smečkách, a to teprve tři měsíce. „Jelikož je majitel prostoru otevřený novým nápadům, nechal využití zcela na nás. Na studentech cestovního ruchu. Po tom, co jsem ukončila studium cestovního ruchu, jsem hodně cestovala po světe. Dost často vlakem převážně po Jižní Americe a Evropě a ochutnávala vína, piva a sbírala inspiraci,“ popsala začátky manažerka baru Pavlína Michalová.

Hlavním cílem Pavlíny bylo vytvořit pohodové místo, kde si lidé budou připadat jako v obýváku u babičky. Absolventka cestovního ruchu zároveň chtěla použít různé formy sezení a stolů. Proto dopravní prostředky, žehlicí prkna nebo staré sedačky z kina.

„Já sama za sebe mám ráda podniky, co mají duši a kde to majitelé dělají srdcem. To je asi nejdůležitější. Co mě naopak netěší je chodit do řetězců, kde je to pro mě neosobní, prázdné a bez atmosféry,“ dodala manažerka podniku Ježkovy voči.

Vychutnat si pivo, víno či koktejl můžete v sedačkách z vlakového kupé, v tramvaji i v letadle. Nejde ale pouze o dopravní záležitost. Můžete se posadit i na barevných retro lavicích 60. let, ve starých kino sedačkách nebo k sedmdesátiletému žehlicímu prknu, které slouží jako stůl. „Chystáme i další formy sezení, a to na zahrádce ve vnitrobloku, kterou plánujeme otevřít začátkem dubna jako oázu pohody uprostřed divočiny ulice Ve Smečkách,“ vysvětlila Pavlína.

Oslavy na míru

Návštěvníci Ježkových vočí si zatím nejvíce sedají do vlakového kupé a letadla. Oblíbený je také retro salónek. Sedačky nejen z dopravních prostředků sháněli do baru asi tak rok a půl předem. „Ono se to nezdá, ale je to docela složité. Vypadá to tak, že člověk přijede do depa nebo na letiště a řekne: ‚Dobrý den, ráda bych si koupila sedačky.‘ A oni vám je prodají. Takhle úplně to ale nefunguje,“ uvedla manažerka.

Dopravní podniky své vybavení prodávat nechtějí. „Vytvořili jsme zajímavý koncept, který měl hlavu a patu. I díky tomu se vše nakonec povedlo. Ale bylo to hodně emailů, telefonátů, schvalovacích procesů a také najetých kilometrů. Další taková maličkost, která se sháněla překvapivě nelehko byl ‚kombajn‘ k výmalbě válečkem. Naším cílem bylo to, aby byl interiér autentický a totální retro. Nakonec jsme i kombajn sehnali,“ doplnila s úsměvem Pavlína.

Pokud do baru přijdete, utvoří vám personál letenky či jízdenky do destinace, kterou si sami určíte. K tomu se můžete těšit i na tematické koktejly, ochutnávky piv či tapas občerstvení. „Když si u nás někdo chce uspořádat oslavu narozenin, tak náš tým stevardů, pilotů a kino uvaděčů ji připraví na míru podle gusta oslavence. Uspořádali jsme už narozeniny pánovi, který oslavil 60 let ve vlakovém kupé, ale i slečně, která u nás zapila dvacítku,“ uzavřela manažerka.