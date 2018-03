Nemocných chřipkou je po jarních prázdninách v Praze opět více, hlásí hygienici

Nemocných chřipkou v metropoli zase přibývá. Zatímco v období jarních prázdnin počet nemocných klesal, nyní je tomu naopak. Aktuálně je v metropoli případů akutního onemocnění dýchacích cest 1450 na sto tisíc obyvatel. Oproti minulému týdnu jde o nárůst o 16 procent. Uvedli to na svých stránkách pražští hygienici s tím, že vzestup nemocných se dá očekávat i v tomto týdnu.

„Skončily jarní prázdniny, které nemocnost ovlivnily, děti již dva týdny chodí do školských zařízení, proto nemocnost stoupla zejména ve věkové skupině šest až 14 let a následně i ve věkové skupině do pěti let," uvádějí hygienici.

Zákazy návštěv v nemocnicích

Nejvyšší nemocnost byla letos zaznamenána na začátku února. Lékaři hlásili 1770 nemocných na sto tisíc obyvatel. Asi 40 lidí skončilo s vážným průběhem nemoci na oddělení intenzivní péče a deset lidí zemřelo. Většinou se jedná o lidi starší 60 let s dalšími přidruženými nemocemi jako např. diabetes, onemocnění srdce nebo obezita.

V celém Česku bylo v devátém kalendářním týdnu 1984 nemocných na sto tisíc obyvatel. Přitom v tomto období byla loni už chřipka na ústupu. Některé pražské nemocnice už omezily návštěvy pacientů už na začátku února. Úplný zákaz mají Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce a Nemocnice Na Františku. V Thomayerově nemocnici lidé nesmějí za pacienty na infekčním oddělení, oddělení geriatrie a následné péče. V Motole se zákaz dotkl pneumologické kliniky a léčebny dlouhodobě nemocných.