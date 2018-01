Nemocnici Na Františku chce převzít magistrát. Záměr schválili pražští radní

Magistrát hlavního města chce od Prahy 1 převzít Nemocnici Na Františku. Dnes záměr schválili radní. Plánem Prahy 1 je ovšem zdravotnické zařízení pronajmout, což se setkalo s vlnou kritiky. Magistrát chce, podle primátorky Adriany Krnáčové, zachovat lůžkovou péči pro obyvatele.

„Je to spádové zařízení pro Prahu 1, ale i pro Prahu 7 a já naprosto rozumím tomu, že stejnou jistotu chtějí mít i lidé, kteří v těchto částech Prahy žijí. Zároveň to dává smysl i ze širší perspektivy, protože v současné době nevlastníme žádné zařízení s akutními lůžky," řekla primátorka. Konečné rozhodnutí je ale na Praze 1.

Magistrát chce od Prahy 1 převzít Nemocnici Na Františku https://t.co/HKkED0IaQo — Hlavní město Praha (@PrahaEU) 9. ledna 2018

Opozice chce referendum

Vedení městské části Praha 1 zahájilo tendr na soukromého provozovatele nemocnice prostřednictvím koncesní smlouvy. Pro podání mají firmy čas do 23. ledna. Zatím projevily zájem nejméně čtyři společnosti - Penta Hospitals, Privamed, AGEL a EUC. Finální počet zájemců bude znám až v lednu.

Opozice chce uspořádat referendum proti tomuto záměru. Sběr podpisů začne dnes od 12 hodin před vchodem nemocnice. Pro uspořádání referenda je potřeba 2200 podpisů. Pokud by se podařilo referendum prosadit, nemohla by radnice Prahy 1 rozhodnout o osudu nemocnice do jeho uspořádání.

Celková hodnota plánované koncese na 35 let se pohybuje kolem 10,5 miliardy. Praha 1 stanovila měsíční nájemné na půl milionu. Podmínky koncese ovšem navrhují kompenzaci ze strany radnice asi ve výši 50 až 60 milionů korun ročně. Konkrétní podoba smlouvy vzejde z výběrového řízení.