K interní ambulanci přibyly plicní, gastroentorologická, kardiologická a chirurgická, které se otevíraly pacientům postupně. Součástí modernizace centra v prvním patře bylo i pořízení léčebných a diagnostických přístrojů. V závěrečné pětiměsíční fázi prací dostaly novou tvář hala a čekárna, dovybavené nábytkem a navigačním systémem.

„Hlavní stavební práce byly hotovy již na konci února. Původně jsme plně vybavenou čekárnu chtěli otevírat už v březnu, se začátkem očkování proti covidu-19. Zdrželi jsme se kvůli dodávce nábytku a vybavení do čekárny,“ komentoval proměnu ambulantní části nemocnice její ředitel Tomáš Krajník. „Věřím ale, že nám pacienti odpustí ty útrapy, které každou rekonstrukci provázejí. Výsledek je určitě pozitivní,“ domnívá se.

Součástí je i očkovací centrum

Komfortně vybavená čekárna nabízí bezplatné připojení k Wi-Fi síti. Nechybí ani nápojové a jídelní automaty či stojany s denním tiskem. Součástí centra je také začátkem března otevřené očkovací místo s vakcínami proti koronaviru, nutriční a stomická poradna. Pro pacienty jsou k dispozici SONO a RTG pracoviště i odběr krve.

Očkovací centrum v Nemocnici sv. Kříže

Malá nemocnice „rodinného“ charakteru má totiž vlastní laboratoř. Ambulantní centrum je otevřeno od pondělí do pátku, v rámci očkovacího centra i v sobotu. Do nemocniční lékárny se pak vchází přímo z Kubelíkovy ulice vlastním vchodem.

V plánu jsou i další úpravy

„Letos plánujeme kompletní rekonstrukci přízemí, kde by měla vzniknout vstupní hala s recepcí a bezbariérovým vchodem. Tato rekonstrukce by měla ještě více zlepšit vnímání dlouhodobě podinvestované budovy,“ upřesnil Krajník.

V delší perspektivě je v plánu rovněž rozsáhlá úprava terasy v nejvyšším patře, kde by mělo být místo pro setkávání rodin s pacienty včetně těch imobilních. Církevní zařízení je totiž zaměřena na následnou péči. Šéf nemocnice by nahoře rád viděl i kavárnu. „Chceme mít nemocnici otevřenou, která bude skutečným veřejným prostorem,“ dodal ředitel.

Historická budova v Kubelíkově ulici byla dostavěna v roce 1925. Desítky let nebyla rekonstruována. To se změnilo poté, co provoz špitálu převzal do správy vlastník budovy, katolický řád Milosrdných sester sv. Kříže.

Očkovací místo v žižkovské nemocnici vzniklo díky společné iniciativě s místní radnicí. Na telefonní infolince 221 012 271 zařízení mohou zájemci, nejlépe už zaregistrovaní v centrálním systému, dostat rady ohledně zamluvení konkrétního termínu.