„Podle vyjádření ředitelů fakultních nemocnic jim na konci prosince bude chybět zhruba 150 lékařů a 150 sester,“ oznámil primátor Zdeněk Hřib (Piráti) poté, co absolvoval jednání s řediteli všech velkých nemocnic v Praze, situace je podle něj ve všech fakultních nemocnicích obdobná. Hřib také vyzval praktické lékaře, aby se zapojili do očkování. „Nyní obesíláme ambulantní specialisty s výzvou, aby se přihlásili a následně pomohli přetíženým nemocnicím,“ řekl Hřib, který sám před rokem dva týdny dobrovolničil.

Ten, kdo chce přetíženému zdravotnictví pomoci, se může ozvat skrze Český červený kříž, který dobrovolníkům vysvětlí, jak být nápomocen. „Žádáme veřejnost, aby se zapojila do kurzů, které zdarma nabízíme, jsou to osmihodinové jednodenní kurzy. Lidé se naučí, jak pečovat o nemocného na lůžku, aby byl čistý a byla dodržena hygiena, jak zajistit stravu a pitný režim a prevenci přeležení,“ řekl Richard Smejkal, velitel Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže. Po celé republice nyní nasazuje desítky dobrovolníků, distribuuje je i do stacionárních a očkovacích center.

„Bez pomoci dobrovolníků, kteří se zapojili v předchozích vlnách pandemie, by to bylo velmi, velmi těžké. Naší povinností je se vždy připravit na nejhorší scénář, který může nastat a připravit si plány,“ řekl Smejkal. Například ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady jsou zapotřebí lidé pro úkony v očkovacích centrech a administrativě, lékaři i sestry na urgentním příjmu, JIP i lůžkových odděleních.

„Využití je pro veškeré kategorie pomocníků. Pokud máme pomocníka, který pomáhá pod vedením sestry, je to obrovská pomoc pro lidi na směně,“ vysvětlil Martin Havrda, primář interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Na covidových odděleních totiž nezřídka leží pacienti, kteří jsou obézní a manipulace s nimi může být pro sestry fyzicky náročná. „Společně s epidemií na nás spadá spousta úkolů navíc, kvůli tomu musíme ostatní činnosti omezovat. Každý, kdo zvládá epidemii, musel opustit jinou svou činnost,“ přiblížil primář.

Podle něj by vinohradská nemocnice chtěla zvýšit kapacitu v ambulanci, kde se podávají léky proti covidu-19 na bázi monoklonálních protilátek, poptávka po nich je nyní velmi vysoká. Nicméně nemocnice tento nápor nezvládá právě kvůli nedostatku personálu.

„Nemocnice čekají o Vánocích obrovskou zátěž, snažíme se zkoordinovat všechny zdroje. Je to velká zkouška solidarity v Česku, měli by se všichni zapojit, abychom to zvládli,“ dodala radní pro zdravotnictví a sociální služby Milena Johnová (Praha sobě). Podrobné informace pro dobrovolníky jsou k dispozici na webových stránkách zvladnemeto.cervenykriz.eu.