Pražská Nemocnice Na Homolce loni skončila se ziskem 16,9 milionu korun. Roční obrat měla 3,3 miliardy korun, zaplatila i 23,1 milionu korun za dřívější pokuty od finančního úřadu. Nemocnice o tom informovala v tiskové zprávě. Hospodařením nemocnice se v minulosti zabýval finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) i soudy. Současné vedení nemocnice, které nastoupilo jako krizový management, v lednu kritizoval nový ministr zdravotnictví.

Nemocnice na úvěrech a pokutách od finančního úřadu dlužila asi 250 milionů korun, když ji současné vedení přebíralo. Bez splátky pokut by loni byla v zisku 40 milionů korun. Do budovy, zdravotnického vybavení a informačních technologií nemocnice podle vedení investovala v posledních třech letech přes půl miliardy korun. Z nich více než 200 milionů šlo do nového operačního sálu s robotickým přístrojem.

Ministr kritizoval ředitele nemocnice

Loni v listopadu zveřejnil NKÚ závěry kontrol, při nichž zjistil pochybení v nákupu léků v letech 2014 až 2016. Homolku kritizoval za to, že nakupovala prostřednictvím dceřiných a vnukovských společností, což ji umožňovalo nevypisovat veřejné zakázky. Ministerstvo jí nakázalo je zrušit. Ředitel nemocnice Ivan Oliva garantoval termín do konce března.

Nový ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v lednu Olivu kritizoval za to, že postupuje příliš pomalu. Snížil managementu odměny na polovinu a pohrozil personálními změnami, pokud se termín nestihne.

Dbalý čelí žalobě



Nákupy přístrojů, IT technologií a dalších služeb pod vedením dřívějšího ředitele Vladimíra Dbalého se zabývá i soud ve třech větvích případu. Dbalý čelí obžalobě z korupce kvůli přijímání úplatků v řádech milionů korun. Podle dříve zveřejněného auditu utratila Homolka nehospodárně 3,4 miliardy korun. Kromě toho téměř 354 milionů korun vydala neoprávněně.