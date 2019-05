Nemocnici, která v posledních letech hospodařila se ztrátou ve výši desítek milionů korun, bude nově řídit magistrát namísto Prahy 1. Podle radní Johnové bude vyjednání nového modelu fungování a financování nemocnice nesnadné, ale výsledkem může být jen zlepšení oproti současnému stavu.

„Nemocnice především trpí nedostatkem lůžkových kapacit. Věřím, že město jako silnější partner vyjedná s pojišťovnami lepší smlouvy a postupně napraví i mizernou ekonomickou kondici ústavu,“ uvedla Johnová. Za ideální označila politička stav, kdy bude „František“ moct přijímat více akutních případů od pražské záchranky a některé pacienty po hospitalizaci „posílat“ poliklinikám v okolí. „Máme už dohodnutou spolupráci s poliklinikou v Praze 7 a s dalšími jednáme,“ dodala Johnová.

Do vlastnictví Prahy má přejít pouze vybavení nemocnice. Nemovitý majetek zůstane Praze 1. Opoziční zastupitel Tomáš Portlík (ODS) to označil za řešení, které může kvůli možné kolizi zájmů zkomplikovat budoucí zajištění lékařské péče. Místostarosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) ale považuje udržení podílu a kontroly v nemocnici za důležitou věc. „Radnice pochopitelně nechce přijít o majetek. Hlavně ale chceme pojistit to, že škála poskytovaných služeb bude minimálně zachována a ideálně bude narůstat,“ řekl Hejma.