ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE.

Nemocnice má připravených pro seniory s lehčím průběhem nemoci COVID-19 až devět lůžek. Prostor pro ně vyhrazený vznikl v uplynulých dnech na místě lůžkové chirurgie B, která byla kvůli epidemii uzavřena.

Podle ředitele nemocnice Davida Erharta je nový improvizovaný sektor pro infekční pacienty důsledně oddělený od zbytku nemocnice, kde jsou v tuto chvíli hospitalizované desítky lidí, zejména starší pacienti na oddělení následné péče. Ti tak mají být před virovou infekcí v bezpečí.

„O pacienty s koronavirem se budou starat kolegové ze čtyř oddělení s omezeným provozem. Přespávat budou muset v hotelu poblíž nemocnice, aby nepřišli do kontaktu se svými rodinami. Přestože byla účast dobrovolná, nikdo neodmítl a toho si nejvíc vážím,“ prohlásil Erhart.

Termorám u vstupu

Nemocnice bude podle něj u vstupu vybavená „termorámem“, který by měl odhalit potenciálně infekční osoby. K dispozici má také pět plicních ventilátorů. „Pro jistotu se snažíme jejich stav navýšit. Jsme menší nemocnice, která v normálních dobách nemá infekční oddělení ani vlastního epidemiologa či hygienika. Snažíme se nicméně přizpůsobit nové situaci a pomoci v rámci možností. Budeme přijímat pacienty s lehkým průběhem, kteří ale budou zároveň v pokročilém věku a trpící dalšími nemocemi. Proto musíme počítat s rizikem, že se může stav u někoho náhle prudce zhoršit a bude například nutné okamžité napojení na plicní ventilaci,“ doplnil Erhart.

Nemocnici požádal o pomoc přímo premiér Andrej Babiš (ANO), který minulý týden zatelefonoval starostovi Prahy 1 Petru Hejmovi (My, co tady žijeme/STAN). Šéf městské části, která je zřizovatelem nemocnice, ocenil následující mnohostrannou spolupráci, do níž se zapojili i třeba dobrovolní hasiči.

Preventivní testování

Za podporu od Nemocnice Na Františku poděkoval také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „Řada subjektů hledá důvody, proč se nezapojit. V tomto případě tomu bylo přesně naopak. Pomoc Nemocnice Na Františku považuji za vzorovou. Špička epidemie nás teprve čeká a každý příspěvek se počítá. I když se zdá, že je zatím situace pod kontrolou,“ uvedl Prymula.

Praha 1 v pátek oznámila, že ve spolupráci s nemocnicí a po dohodě s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy spouští vlastní systém preventivního testování na koronavirus.

„Odběry se budou týkat v první řadě pečovatelek, lékařů, zdravotních sester a dalších zaměstnanců v přímém v kontaktu s klienty a pacienty, ale také třeba zaměstnanců škol, které pečují o děti lékařů, záchranářů či hasičů,“ uvedla centrální městská část v tiskové zprávě.