Dva pražské špitály, Bulovku a František, čeká modernizace a rekonstrukce. Záměr v pondělí oznámili pražští radní v rámci svého půlročního plánu.

Především budova Nemocnice Na Bulovce je ve špatném stavu. Město sice plánuje postavit novou velkou nemocnici v Letňanech, která bude svými možnostmi odpovídat té v Motole a Bulovku by měla nahradit, na ni si ale pacienti budou muset počkat třeba i dalších dvacet let. „František i Bulovka ale musí fungovat nyní a vydržet musí ještě dvacet let. Do té doby potřebují nutné investice,“ řekl Jan Čižinský (Praha sobě), zastupitel a starosta Prahy 7.

Konkrétní podobu rekonstrukce Bulovky a koncepci rozvoje Nemocnice Na Františku včetně výše investic představí koalice v červnu. Město tak počítá s tím, že ohledně výstavby nové nemocnice v Letňanech se povedou ještě dlouhá jednání. Na pozemcích také plánuje premiér Andrej Babiš (ANO) postavit čtvrť pro úředníky.

Opravy mostů

Metropole chce také výrazně investovat do školství. Na posílení platů zaměstnanců dá jednu miliardu korun. Do škol zřizovaných hlavním městem má jít 400 milionů. Městské části pak dostanou 500 milionů na zařízení. Zbývajících 100 milionů dostanou školní jídelny. „V průměru to vychází na dva tisíce korun čistého pro každého pedagoga,“ vyčíslil primátor Zdeněk Hřib (Piráti), o kolik korun by se měl zvednout učitelský plat.

Půlroční plán koalice také počítá s dopravními investicemi, především s opravami mostů. V červnu mají být hotové diagnostiky Hlávkova mostu a mostu Legií. Následně pak začnou plány na jejich opravu. Město pak přijde s konkrétními dopravními omezeními. Kromě mostů koalice pracuje i na přípravě Městského okruhu. „O pozemcích jednáme společně s Ředitelstvím silnic a dálnic, v červnu chceme mít vše připravené pro územní rozhodnutí,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Do půlroku hodlá koalice začít s výkupem pozemků pro stavbu Pražského okruhu, zahájí také geologický průzkum pro stavbu metra D. Město chce rovněž do všech tramvají zavést terminály, aby cestující mohli jízdní doklad zaplatit kartou.