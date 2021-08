Podle některých zdrojů už zde pobíhají 60 let, podle jiných až od roku 1984. „Pro muflony v IKEM a FTN je to nutný azyl, protože v lese nemají vhodné podmínky, vadí jim volně pobíhající psi a číhají tu na ně i pytláci,“ popisuje Miksch.

Ideální to pro divoká zvířata není ani v nemocničních areálech a jejich okolí. Obvykle doplatí na srážku s autem.

„Když jsem nastoupil v roce 2011 do IKEM, okamžitě jsem si je adoptoval se vším všudy. Měl jsem na ně výhled přímo z kanceláře. Někteří se nebáli brát pečivo z ruky a byli na ruch provozu nemocnice a IKEM zvyklí. Do veškerých nákladů spojených s krmením mufánků se zapojil i můj kolega Prokš. Pečivo jsme dostávali od lékařů i sestřiček. A to k tomu patří i návštěvníci, kteří pečivo a někdy i žaludy, kaštany, jablka přinesli ke krmelcům,“ vypráví Miksch.

Počet muflonů se mění

V roce 2011 bylo muflonů 92, takže apetit měli velký. „Krmil jsem je denně, spořádali tři pytle zrní každý týden a pečivo k tomu. Pečivo se musí hlídat, zvířata mohou v menším množství jen suché a tvrdé nařezané na menší kousky,“ říká Miksch.

Počet muflonů se mění každým rokem. Kromě srážek s auty a jiným zraněním je ze strany Lesů hl. m. Prahy občasná redukce. Do stavu zvěře se pak promítá i pytláctví.

„Nelze pochopit, že tito lidé jen tak pro zábavu zvířata střílejí z kuše nebo také malorážkou - ta je ale jen zraní a zvíře pak trpí dlouhou dobu,“ kroutí Miksch hlavou. V současné době je zde kolem padesáti kusů zvěře. „K tomu se každým rokem narodí průměrně 24 malých muflonků,“ počítá Miksch.

Miksch si nemůže vynachválit spolupráci s pražskými lesníky a také jinonickou záchrannou stanicí, která zraněným muflonům pomáhá. Stejně tak je vděčný, že mu starost o, jak říká, rohaté kluky a holky, umožnilo tolerantní vedení IKEM. Dnes už František Miksch předal obhospodařování stáda dál.

„Jsem rád, že i po mém odchodu zůstali mufánci v dobré péči. Například paní Daniela ze sousedního sídliště krmí dle svých možností, stará se o ně a převzala i komunikaci se záchrannou stanicí v Jinonicích, pokud je třeba odchytit zraněné zvíře,“ říká dobrovolný chovatel. Sám se za stádem vydává alespoň jednou týdně. Víc už mu čas po odchodu z IKEM nedovolí.