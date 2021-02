Polní nemocnice v pražských Letňanech skončí kvůli tomu, že je finančně neúnosná. V nedělním videu na svých sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Důvodem podle něj není nedostatek zdravotníků, o kterém v pátek hovořil náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Nemocnice nebyla od konce října, kdy ji armáda postavila, aktivována. Stát dosud jen za pronájem ploch zaplatil zhruba 51 milionů korun.

Výstavba polní nemocnice v Letňanech je už skoro hotová. | Video: Armáda ČR

Babiš poznamenal, že stát nechal záložní nemocnici zřídit v době, kdy bylo hospitalizováno více než 8000 lidí, z obavy, že ve standardních nemocnicích nebude dostatečná kapacita. "Teď to končí, protože zkrátka finančně je to neúnosné. Není to o tom, že by nebyli zdravotníci. Pokud by to bývalo nastalo, tak bychom to určitě zvládli," uvedl.