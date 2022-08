Oheň, který zničil střechu levého křídla objektu a část podkroví, naštěstí neublížil nikomu z pacientů ani zdravotníků. Čtyři desítky lidí se podařilo dostat v pořádku do bezpečí. Včetně hospitalizovaných – a nemocnici se je podařilo umístit na jiných odděleních, nebyly tedy nutné převozy do jiných zdravotnických zařízení. Hmotné škody ale zřejmě budou astronomické a dopady na fungování některých pracovišť citelné.

Z vojenské nemocnice šlehaly plameny, požár zasáhl podkroví jednoho z pavilonů

Během zásahu se lehce zranili tři hasiči – pohmožděniny jim ošetřili přímo v nemocnici, na jejíž emergency (urgentní příjem) je přesměrovali přítomní záchranáři. Uhasit požár se podařilo během dopoledne, následně se hasiči věnovali dohašování s použitím termokamer. Odpoledne mohli síly na místě výrazně zredukovat.

Před pátou hodinou na twitteru informovali, že na místě zůstávají hasiči z pěti stanic profesionálů a tři dobrovolné jednotky. „Kontrolujeme místo požáru, přesunuli jsme některé lékařské přístroje mimo poškozený objekt, budeme provizorně zakrývat střechu pavilonu,“ upřesnili svoji aktuální činnost.

Nemocnice, která je jedním z klíčových pilířů zdravotnictví nejen v Praze, ale i pro středočeské okolí, v době požáru přechodně pozastavila příjem pacientů; ti byli dočasně odkláněni do ostatních pražských nemocnic. Dvě hodiny po poledni už nemocnice začala opět fungovat ve standardním režimu – s výjimkou neurologie i ORL a očního oddělení, taktéž působících v poškozené části objektu. Poničena jsou i nižší podlaží, která požár nezasáhl – protekla tam ale voda použitá při hašení.

Na první odhady hmotné škody se zatím čeká – přičemž panují obavy, že by se nejspíš mohly počítat ve stovkách milionů korun. Přesněji by měly být vyčísleny v rámci dalšího šetření, které by také mělo odpovědět na otázky týkající se příčiny požáru a dalších souvislostí. Protože se jedná o vojenskou nemocnici, bude se vyšetřování odehrávat v režii armádních složek. Povede je vojenská policie, která se také stará o zajištění místa požáru před jeho prozkoumáním specialisty.