Na uživatele Facebooku se před několika týdny obrátila Ústřední vojenská nemocnice. „Prosíme všechny současné i potenciální dárce krve, aby navštívili ÚVN nebo další odběrová střediska a doplnili naše zásoby krve,“ stálo ve výzvě. Příspěvek zafungoval. „Dle primáře Oddělení hematologie a krevní transfuze Miloše Bohoňka se zásoby krve podařilo v poměrně krátkém čase díky vstřícnosti dárců doplnit, patří jim velké poděkování. Zpravidla přišli pravidelní dárci, ale dostavilo se i několik prvodárců,“ prozradila mluvčí střešovické nemocnice Jitka Zinke.

Kde můžete darovat

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, www.vfn.cz

Ústřední vojenská nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, www.transfuze-uvn.cz

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, www.fnkv.cz

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, www.ftn.cz

Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, www.bulovka.cz

FN Motol, V Úvalu 84, www.fnmotol.cz

Podobnou zkušenost mají ve Všeobecné fakultní nemocnici. Loni v lednu zveřejnili na Facebooku příspěvek, že mají kritický nedostatek dvou krevních skupin. Výzvu si tehdy prohlédlo téměř 760 tisíc uživatelů, 11 tisíc ji sdílelo a do transfuzní stanice zamířilo množství lidí, kteří nikdy dříve krev nedarovali. Efekt navíc nebyl jen jednorázový. Podle mluvčího nemocnice Michala Schneidera se podařilo udržet u pravidelného dárcovství zhruba 70 procent z nich.

Dárců plazmy je příliš

Přesto v celé republice chybí skoro 70 tisíc dárců. „Podle odborného doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství by mělo být v ČR alespoň 300 000 dárců plné krve a 40 000 dárců plazmy. Aktuálně je evidováno 233 000 dárců krve, naopak dárců plazmy je v současnosti dost – více jak 120 000,“ uvedli zástupci hematologického oddělení ÚVN. Důvodů může být více, ale tím hlavním bude zřejmě to, že zatímco krev se daruje, plazma se prodává. Za jeden odběr lze získat 600 korun.

Nemocnice proto hledají způsob, jak oslovit ty, kteří by mohli darovat a zatím tak nečiní.

Podmínky pro dárce

věk 18-65 let, prvodárci do 60 let

hmotnost nad 50 kg

platné pojištění v ČR

dlouhodobý pobyt v ČR

platný občanský průkaz

plná zdravotní způsobilost

nerizikové chování stran výskytu infekčních chorob (AIDS, žloutenky…)

Všeobecné nemocnici se daří spolupráce s firmami, které si tím splní program společenské odpovědnosti. „V mnoha případech firmy osloví naše dárcovské centrum, zdejší pracovníci ověří, zda podmínky v dané firmě na místě vyhovují pravidlům pro odběr krve – zajištění vhodných prostor, soukromí, občerstvení. A pokud vše vyhovuje, vyjedou naši pracovníci za dárci,“ popsal Schneider.

Vinohradská nemocnice zase cílí na studenty a sportovce. „Akce pro nábor dárců organizujeme například ve spolupráci s Českým červeným křížem, studenty či sportovními kluby,“ vyjmenovala mluvčí Tereza Romanová.

MHD zdarma po dvaceti letech

Podle ní by lidé měli o darování větší zájem, pokud by byli lépe společensky oceněni a získali určité výhody.

O to se už letos v létě pokusil magistrát. Oznámil, že lidé, kteří osmdesátkrát darují krev, získají roční kupon na městskou hromadnou dopravu zdarma. Vzhledem k tomu, že muži mají doporučeno darovat nejvýše čtyřikrát ročně, získají tento benefit po dvaceti letech pravidelných odběrů. Ženy mohou darovat krev třikrát za rok.