Z necelé padesátky budov v rozsáhlém areálu Bulovky patří hlavnímu městu zhruba třetina včetně devíti domů s akutní lůžkovou péčí.

Zpravidla jde o nejstarší části nemocničního komplexu a podle ředitele Jana Kvačka se dezolátní stav částí budov nepodaří zlepšit bez zásadního přispění metropole. „Je tristní dívat se na to, jak špičkoví odborníci poskytují výbornou péči s drahými přístroji a jak se toto vše odehrává v budovách, které vypadají jako z válečného filmu,“ zdůraznil Kvaček.

Okamžitou renovaci by podle něj potřebovala třeba čistička odpadních vod, elektroinstalace na JIP interního oddělení nebo vodu propouštějící okna chirurgického pavilónu. Jeho kompletní přestavba se přitom plánuje „na papíře“ už desítky let.

„Poslední příslib snad včetně dokončeného projektu je starý asi sedm let. Bohužel jsme počítali s tím, že bude pavilon už dva nebo tři roky rekonstruován a proto jsme zastavili všechny stavební opravy. Loni jsme se k nim ale vrátili, protože už to dál nešlo. My totiž netušíme, kdy rekonstrukce plánovaná ve třech fázích, včetně nástavby, začne,“ poznamenal primář chirurgie Pavel Horák.

„Nechceme flikovat“

Představitelé magistrátní koalice ale trvají na tom, že vzhledem k „roztříštěnému“ vlastnictví nemovitostí v areálu Bulovky nemůže vše řešit Praha. Větší investice do oprav by podle pražských politiků měly být vyvážené dlouhodobějšími nájemními smlouvami, do kterých by se tyto investice promítly. „Jako instituce patří Bulovka státu a cestu ke zlepšení její situace vidím primárně ve vyjednávání o změně úhrad ze zdravotního pojištění,“ reagoval na kritiku primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle radní pro oblast zdravotnictví Mileny Johnové (Praha sobě) existuje mezi vedením města i nemocnice shoda, že byl areál zanedbávaný desítky let. „S panem ředitelem Kvačkem jsme se domluvili, že budeme společně s architekty hledat řešení, která budou mít smysl. Z mého pohledu ho nedává 'flikování' jednotlivých pavilónů a ani pavilónový systém jako takový,“ dodala Johnová.

„Podmiňování investic komerčním nájmem pro veřejnou nemocnici je absurdní a nemístný požadavek. V posledních letech investovala Praha do oprav svých nemovitostí v nemocnici kolem třiceti milionů ročně, což de facto odpovídá výši nájemného. Vnitřní dluh na těchto budovách je ale podle našich propočtů kolem tří miliard korun,“ kontroval ředitel Kvaček, podle kterého udržuje magistrát nemocnici z hlediska zamýšlených investic ve „zdrcující nejistotě“.

Výměna se státem?

Jediným smysluplným východiskem má být podle něj směna městských nemovitostí se státem, aby měly objekty nemocnice jediného vlastníka. Kromě přestavby některých budov by pak jiné mohly být odstraněny a nahrazeny novými v celkově menším počtu.

Primátor Hřib tvrdí, že se město jednáním o směně nebrání. Pražská koalice zároveň odmítá nařčení z pasivity ohledně nezbytných rekonstrukcí Bulovky. Aktuálně se prý připravuje modernizace spodního patra infekčního pavilónu.