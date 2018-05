Německé toky a parky. Pražští lesníci se jeli inspirovat k sousedům

Pražské lesy hledají inspiraci v sousedním Německu. V druhém dubnovém týdnu navštívila delegace lesníků společně s radní Plamínkovou hlavní město Bavorska – Mnichov. Získané zkušenosti z přednášek a exkurzí plánují Lesy hl. m. Prahy využít především při revitalizacích a úpravách pražských vodních toků a nádrží.

Při třídenní návštěvě se pražská delegace zúčastnila několika odborných přednášek a podnětných exkurzí. „První den našeho pobytu nám němečtí průvodci představili řeku Isar, která pramení v nedalekých Alpách a posléze protéká Mnichovem. Řeku koncem 20. století poznamenala ničivá povodeň. Rozbouřená voda s sebou tehdy strhla opevněné břehy a poškodila koryto,“ vysvětlila mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Návrat biologické rozmanitosti

Němečtí odborníci tak v roce 1995 naplánovali její šetrnou revitalizaci, která by rychlé alpské bystřině pomohla získat zpět její už dříve ztracený přirozený charakter. Práce trvaly 11 let, ukončeny byly v roce 2011. Nyní je koryto řeky Isar mnohem rozmanitější a vyplňují jej široké štěrkovité ostrovy, pozvolné písečné břehy, meandry i mělčiny. S celkovou revitalizací říčního koryta se vrátila i biologická rozmanitost do jejího okolí.

Podobně jako řeka je upraven i její náhon protékající parkem Englischer Garten v centru města, který je svou rozlohou čtyřikrát větší než pražská Stromovka. I tu mají Lesy hl. m. Prahy ve své péči. „Naše zaměstnance zaujalo kromě průzračné alpské vody v náhonu i intenzivní využití travnatých ploch v parku pro pořádání pikniků a sportovní aktivity,“ dodala mluvčí.

Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy také zjistili, jakým způsobem čelí Mnichov klimatickým změnám a co tamní odborníci dělají pro jejich zmírnění. Zúčastnili se tak komentované prohlídky základní a střední školy, jejíž budovy mají „vegetační“ střechy.

Namísto běžně viditelných klasických střešních krytin je pokrývají rostliny, jejichž úkolem je snížit náklady na chlazení budov v horkých letních dnech. Při zimních měsících je naopak mají izolovat před chladem. Stejný úkol plní i porosty popínavých rostlin na kovových konstrukcích podél zdí, které zároveň oživují a zkrášlují fasády budov.

„V poslední den návštěvy jsme se seznámili s nově vytvořenou částí Mnichova Riem, která vznikla na bývalých pozemcích mnichovského letiště,“ popsala Fišerová. Již při budování čtvrti se myslelo nejen na městskou zeleň, ale i na její závlahu. Srážkovou vodu na tomto místě ze zpevněných povrchů chodníků a vozovek vedou přímo ke stromům a záhonům, jimž slouží jako zálivka a nepřichází tak nazmar v dešťové kanalizaci.

„Získané zkušenosti a nápady chceme využít při revitalizacích a úpravách pražských vodních toků a nádrží. Hodí se nám i při řešení staveb investorů, ke kterým jako správci pražských vodních toků poskytujeme odborné konzultace,“ uzavřela mluvčí Lesů hl. m. Prahy.