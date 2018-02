Nemáte zahradu a chcete domácí zeleninu? Vypěstujte si ji v Pralese

I v Praze můžete pěstovat vlastní zeleninu či bylinky. A to v ekocentru Prales. První březnový den tu můžete obléknout pracovní rukavice a chopit se motyček. Budete si moci vyzkoušet svoje pěstitelské schopnosti na záhonech tamější komunitní zahrady.

„Naše zahrada v Kbelích je výjimečná tím, že kromě venkovních pěstebních květináčů a záhonů nabízí zájemcům i možnost zahradničení ve vnitřních prostorách komunitního foliovníku. V něm se pěstitelská sezona výrazně prodlouží a úroda vás nadchne svou bohatostí,“ vysvětlila Petra Fišerová, mluvčí Lesů hl. m. Prahy, pod které Prales spadá.

V ekocentru lze použít kompletní výbavu. Patří mezi ni pracovní stoly, zahradnické nářadí a prostor pro kompostování. V areálu mohou návštěvníci využít také venkovní ohniště a ratolesti si tu mohou vyhrát na dětském hřišti.

Jediné, co musíte udělat pro to, abyste se mohli radovat z vlastnoručně vypěstovaných plodin, je přihlásit se na letošní pěstitelské období v ekocentru Prales. Nová sezóna zahradničení je za dveřmi a zvesela pěstovat můžete za poplatek již od 1. března. Stačí si přivést semínka a sazeničky.

Komunitní zahrada bude od března otevřená v pracovní dny od 7 hodin do 15:30 a v sobotu od 9 do 17 hodin. „Pokud byste se rádi přihlásili do pěstitelské sezóny, kontaktujte Kateřinu Dvořákovou na e-mailu dvorakova@lesy-praha.cz nebo na telefonu 778 444 278,“ uzavřela Fišerová.