Dva vozy s hydraulickou rukou a montážní plošinou měly o víkendu napilno. Z metropole odstranily 22 nelegálních billboardů.

V pondělí pracovníci magistrátní firmy Technologie hlavního města (THMP) pokračovali a sňali obří plakát v Radlické ulici. Následovat mají minimálně čtyři další billboardy.

Mohly zranit chodce

„Nosiče byly rozmístěny bez povolení i nájemních smluv a v rozporu se všemi platnými předpisy,“ říká radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP09). Jednalo se o billboardy převážně v severovýchodní části města. „Je to stejné, jako kdyby si někdo na vašem pozemku postavil bez jakéhokoli povolení dům a začal ho dále pronajímat,“ přibližuje Chabr.

Většina nosičů stála na pozemcích města, některé na pozemcích Správy železnic. „Všechny byly umístěny velmi nekvalitně, pouze zatlučením skob do nezpevněného povrchu. Při silném větru mohly zranit chodce nebo způsobit dopravní nehodu,“ vysvětluje Tomáš Jílek, šéf THMP.

Podle něj jsou za vlastníka vydávány prázdné, takzvané schránkové firmy. „Sami jsme zvědaví, kdo se přihlásí k jejich faktickému vlastnictví,“ dodává Jílek.

Úhrada nákladů a sankce

Majitel přitom billboardy umístil, aniž by řešil, kdo je vlastníkem pozemku. Následně pak plochu pronajal firmě Eurobillboard.

Ta na dotaz Pražského deníku popřela, že by šlo o její majetek. Ušlého zisku z reklamy se ovšem rozhodně nechce jen tak vzdát. „Chodí nám do firmy nabídky na pronájem nejrůznějších míst, například plotů či domů, kde si můžeme zavěsit plachty. Pokud je plocha nelegální, nemůžeme to prověřit, vlastně se o to moc nezajímáme,“ vysvětlil Anton Fischer, jednatel firmy Eurobillboard.

Pokud se THMP skutečný majitel přihlásí, může si své věci vyzvednout v depozitáři. Ale čeká jej úhrada nákladů na odstranění včetně sankcí a správního řízení. „Částku odhadujeme na desítky tisíc korun a po majiteli ji budeme striktně vymáhat,“ říká Jílek.