Parkování v Motole stojí 30 korun za každou započatou půl hodinu, přičemž od rána do 16. hodin se dává první hodina zdarma, poté jsou „bonusové“ tři hodiny a mezi 21. a 6. ranní dokonce pět hodin.

„Naše rodina na vlastní kůži zakusila úskalí tohoto systému. Přijeli jsme kolem osmé večer na pohotovost s roční dcerou, která měla žaludeční problémy. Čekárna byla plná a na nás se dostalo až dlouho po půlnoci. Tudíž jsme nedosáhli na první tři hodiny zdarma a k našemu překvapení jsme museli zaplatit za celou dobu, což činilo zhruba čtyři sta korun,“ svěřil se s osobní zkušeností ještě z doby před vyhlášením nouzového stavu Vladimír Novák z Řep.

Neomezené parkování zdarma mají ve FN Motol lidé s průkazem ZTP a také zákonní zástupci hospitalizovaných dětí, kteří musejí při výjezdu předkládat formulář od ošetřujícího lékaře.

Všeobecná fakultní nemocnice účtuje za každých započatých 30 minut parkování 40 korun, přičemž zdarma je jen první půl hodina. „Ta dostačuje pro naložení a vyložení pacienta. Aktuálně vzhledem k celonárodní situaci počet placených vjezdů do nemocnice klesá, jsou zakázané návštěvy a utlumený provoz, tzn. není na parkovací místa přetlak. Navíc jsou v Praze zrušené zóny placeného stání,“ zdůvodnila zachování dosavadních pravidel mluvčí VFN Marie Heřmánková, podle které jsou pracovníci ostrahy, kteří vybírají platby, vybaveni ochrannými prostředky.

„V letošním roce jsme plánovali modernizaci systému na bezkontaktní model, ale prozatím se z pochopitelných důvodů tento krok odkládá,“ dodala Heřmánková.

Naopak platba za parkování v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) probíhá bezkontaktně. „U vjezdů jsou umístěny pokladny, kde lze platit v hotovosti, či platební kartou," sdělila mluvčí nemocnice Tereza Romanová. „Vjezdy pro motorizované návštěvníky jsou osazeny automatickým bezobslužným závorovým systémem doplněným čtečkou registračních značek," doplnila mluvčí.

Kolik zaplatíte za parkování ve FNKV

pondělí - pátek

08.00 – 15.00 hod do 30 minut zdarma, do 60 minut 40,- Kč, za každých započatých 30 minut 30,- Kč

15.00 – 08.00 hod do 30 minut zdarma, do 60 minut 20,- Kč, za každých započatých 30 minut 15,- Kč

sobota - neděle

08.00 – 15.00 hod i 15.00 – 08.00 hod shodně do 30 minut zdarma, do 60 minut 20,- Kč, za každých započatých 30 minut 15,- Kč

Obavy z možného šíření koronaviru i dalších infekcí skrze fyzické peníze už podnítily centrální banky v Číně či Spojených státech k úvahám o urychleném přechodu na bezhotovostní platidla. Jak ale upozornil server MIT Technology Review, dosavadní zjištění mikrobiologů neprokazují, že by byla „hotovost“ v jakékoliv formě zdrojem koronaviru.