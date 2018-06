Některé školky přijaly dvouleté děti, jinam se nedostaly ani tříleté

Na přelomu května a června vyhodnotily pražské mateřské školy zápisy. Školky na okrajích Prahy jsou přeplněné, naopak v centru města si mohou dovolit přijmout i dvouleté děti.

Situace s volnými místy v mateřských školách se liší nejen v jednotlivých městských částech, ale i jejich čtvrtích. Zatímco někde bez problémů přijali i děti, kterým budou tři roky až v průběhu školního roku, jinde se nedostaly ani o rok starší. To je případ například Prahy 9. Městská část momentálně nemá místa pro všechny děti, kterým budou do konce srpna tři roky.

"Pořadí přijatých dětí se určuje podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu. Předpokládáme, že do 1. září se převážná část tříletých do školek dostane," sdělil radní Prahy 9 pro školství Zdeněk Davídek. Část míst se může uvolnit kvůli duplicitním přihláškám, případně kvůli přestěhování rodin. Za posledních pět let devítka zvýšila kapacitu školek o třetinu, přesto to nestačí. Důvodem je dynamický nárůst bytové výstavby v této městské části.

Soud o areál mateřské školy

Podobná situace panuje i v Praze 15, ani zde nejsou místa pro všechny tříleté děti, přestože radnice podle mluvčí Karolíny Skrčené kapacitu neustále navyšuje. Převis poptávky nad nabídkou je i v páté městské části. Pod čarou zůstalo asi 50 dětí. "Hledáme řešení v blízkých mateřských školách," uvedl mluvčí Prahy 5 Jakub Večerka s tím, že po zápisech zůstala ještě volná místa v nové mateřince Na Pláni. Další třídy by mohla městská část otevřít v budově bývalé mateřské školy ve Švédské ulici, nájemce ji ale po výpovědi neuvolnil a spor podle Večerky řeší soud.

Elektronická evidence odhaluje duplicity

Obdobné je to i ve dvanácté městské části, kde evidují 76 nepřijatých tříletých dětí, přestože v některých školkách mají volno. "Je však možné, že část z těchto dětí byla přijata do školy v jiné městské části, případně rodiče chtějí, aby navštěvovaly pouze jednu vybranou mateřskou školu, a pokud se do ní dítě nedostane, raději ho nechají ještě rok doma. Tomu by nasvědčovalo, že nepodali přihlášku do mateřské školy v Praze 12, která jim byla nabídnuta a ve které jsou dosud volná místa," vysvětlil starosta dvanáctky Milan Maruštík.

Pětka i dvanáctka začaly používat elektronické evidence, které jim pomohou odhalit duplicitní přihlášky. Nedochází tak k situacím, kdy se uměle zvýší počet uchazečů tím, že rodiče podají přihlášky do více školek. Mnoho dětí kvůli tomu u zápisu nejprve neuspěje, ale během prázdnin se rodičům ozývají ředitelé a nabízejí místa, která se postupně uvolňují. Přesně to v současnosti řeší Praha 6. Počítá s tím, že se místa uvolní v září, až si rodiče vyberou jednu školku, do které dítě dají. Nepřijatých zůstalo po zápisech asi 200 tříletých, přitom do základních škol odchází dětí více, než se hlásí do školek k zápisu. "Vyvozujeme z toho, že vezmeme všechny tříleté a starší a že na začátku školního roku vyjdou některá místa i pro děti, kterým budou tři roky až po 31. srpnu. Odhaduji to zhruba na 50 míst pro takzvaně netříleté," upřesnil místostarosta Prahy 6 Jan Lacina.

V centru mají místa i pro dvouleté

Starosti kvůli přijetí si naopak nemusejí dělat obyvatelé centra včetně Prahy 2 a 3, lidé ze sedmičky a osmičky. Ve všech vyjmenovaných obvodech nemají problém s přijetím všech tříletých dětí a mnohdy jsou místa i pro ty, které oslaví třetí narozeniny až v průběhu školního roku. Například do tříd v Praze 1 nastoupí v září 74 dvouletých dětí. Mladší děti mají dobrou šanci na umístění i v druhé městské části. "Praha 2 se potýká spíš s tím, že v některých místech je zájem o školku enormní a v některých místech naopak děti chybí," zmínila mluvčí Prahy 2 Lenka Prokopová s tím, že celková kapacita je dostatečná.

Situace se v posledních letech hodně změnila na sedmičce. Tam podle starosty Jana Čižinského zůstávalo před čtyřmi lety pod čarou až 60 procent všech tříletých uchazečů. "Nyní se již třetím rokem po sobě do mateřských škol dostaly všechny tříleté děti. Podle předpokládaného vývoje musíme každoročně otevírat dvě nové třídy," shrnul situaci starosta s tím, že pro příští školní rok radnice navýšila kapacitu o 93 míst.