Výhledy na historické centrum Prahy, se scenériemi, které odjinud nespatříte, je uchvátily natolik, že měli jasno: tohle je třeba zpřístupnit všem zájemcům. Plány na vyhlídkovou terasu ve výšce 40 metrů nad zemí – s tím, že jedinečné výhledy bude nabízet nejen terasa na úrovni devátého patra, ale i zážitkový gastroprovoz Fly Vista v osmém podlaží – tak stály na počátku záměru, jehož naplnění mohou přijít posoudit první návštěvníci a zákazníci. A zhodnotit, co investice, již Václav Klán ml. vyčíslil na 4,5 miliardy korun, přináší pro ně osobně. Výběr je skutečně pestrý – a cílí jak na domácí návštěvníky, tak na ty ze zahraničí. Naleznou zde česko-anglické prostředí, kde není problém s dorozuměním.

Kanceláře? Tady? A není to málo?

Martin Klán nezastírá, že budovu obchodního domu, navštěvovaného už několika generacemi, společnost před pěti lety kupovala s jiným záměrem. Ve spodní část měl být obchodí dům – avšak nad ním originální apartmány se soukromými garážemi. „Zaujala nás idea, že by si lidé mohli i s autem vyjet pomocí nákladního automobilového výtahu do svého bytu; nic podobného tady tehdy ještě nebylo,“ vysvětluje Klán. S tím, že po několika měsících se záměr změnil na tradičnější pojetí: ve spodních patrech bude obchodní dům a nad ním kanceláře.

Dokonce už se jednalo s budoucími nájemci kancelářských prostor. Jenže – pořád hlodaly pochybnosti: takové místo, tahle budova – není jich škoda pro „obyčejné“ kanceláře? Došlo tak na hledání inspirace v zahraničí, jak koncept upravit – přičemž Klán potvrzuje, že rozhodujícím impulsem se staly dojmy z výhledu ze střechy. „Dechberoucí,“ schnul vše do jediného slova. „Všichni, kdo zatím terasu navštívili, se shodli, že nic podobného v Praze neviděli. Ocitnete se na nejvyšší střeše v Praze 1. Jediná vyšší střecha, ale nepřístupná, je asi sto metrů vzdálený kostel Panny Marie Sněžné,“ připomněl.

Také nápad ozvláštnit fasádu plastikami s trupy letadel a motýlími křídly neprovázel proměnu Máje hned od počátku. Přišel s ním jejich autor sochař David Černý – a majitelé se nadchli opět. Má to být oslava československých stíhacích pilotů, kteří za druhé světové války sloužili v řadách britského letectva RAF. Dojicích motýlích letadel na fasádě (kombinujících symboly míru a válečné zbraně) doplňuje ještě 359 siluet letadel vytvořených v kostek v dlažbě; odkazují na počet operačně nasazených stíhačů z tehdejšího Československa.

Dílo má současně připomínat významné momenty novodobé historie Národní třídy: 21. srpna 1945 tudy procházel triumfální pochod přeživších československých letců, právě zde také začaly přelomové události 17. listopadu 1989… „I to, že jsou motýli dva, v sobě nese symboliku – 1. máj je lásky čas, máj je rozkvetlý, motýl usedá na květinu Máje,“ tlumočí Klán Černého slova, jak také lze vnímat symboliku jeho pohyblivých plastik.

Unikát, který stavěli Švédové

Původní obchodní dům Máj, budící ve své podobě pozornost jako jedinečný stavební počin a neobvykle řešený prodejní prostor, jenž konstrukcí obvodového pláště či takzvaně přiznanými (odhalenými a ještě barevně zvýrazněnými) technologickými prvky i volnou dispozicí vnitřních prostor představoval inspiraci i pro další podobné stavby, byl na v té době vlastně nevyužívané parcele budován v letech 1972–1975. V soutěži zvítězil návrh architektů z libereckého ateliéru SIAL – přičemž dones jsou připomínána jména autorů Martina Rajniše, Johna Eislera a Miroslava Masáka. I na západní straně „železné opony“, která tenkrát rozdělovala Evropu, pak budilo pozornost angažování švédských firem SIAB a ABV Stockholm (což ale v Praze nebyla novinka, když společnost SIAB v letech 1970–1975 stavěla také obchodní dům Kotva).

Původně měl nový obchodní dům nést označení Prior 02 – jakožto druhý největší obchodní dům v Praze – což mělo být provedeno velkými písmeny na fasádě. Záměr se ale změnil: místo toho se tam v duchu dobových zvyklostí objevil agitační nápis „30 vítězných let“, doplněný ještě rudou pěticípou hvězdou na střeše (střechu Kotvy zase tenkrát zdobil obří nápis „Sláva KSČ“). Když byl obchodní dům v dubnu 1975 otevřen, pracovalo tam 923 prodavaček, prodavačů a skladníků. Nakonec dostal název Máj, i když do řetězce obchodních domů Prior tehdejší Československé socialistické republiky nadále patřil. Fasádě později dominoval nápis Máj.

V éře, kdy u nás byla u moci komunistická strana, platil Máj za jeden nemnoha obchodních domů mimořádných nejen svou podobou, ale i širší nabídkou; možností alespoň občas koupit i jinde těžko sehnatelné produkty. Z toho důvodu se těšil přízni lidí (dobovou terminologií: „pracujících“) nejen z Prahy, ale i z venkova.

Zásadní změny pak přišly v devadesátých letech: po změně režimu. V roce 1992 koupila většinový podíl americká firma K-Mart – a v roce 2006 přešly všechny všechny prodejny jejího zdejšího řetězce pod britskou společnost Tesco. Máji to přineslo přejmenování na My – opět se ztvárněním na fasádě – a také menší rekonstrukci. Původně sice nový vlastník zvažoval zásadní přestavbu spojenou s demolicí dosavadního objektu, avšak když to vešlo ve známost, veřejnost hlasitě protestovala.

Proměna ve víceúčelové centrum

Nynějším vlastníkem je domácí společnost AMADEUS Real Estate, která Máj koupila v roce 2019. Dva poslední roky byl objekt uzavřen kvůli rozsáhlé rekonstrukci, jejíž autoři z projekční společnosti AGE project byli i v kontaktu s architekty Rajnišem a Eislerem z původního autorského týmu. Rozhodující slovo při plánování změn měli i památkáři – od roku 2006 je Máj kulturní památkou.

Vlastní stavba začala uprostřed léta 2002, kdy došlo nejprve na odstranění nenosných konstrukcí, potrubí, kabelů i dalších instalací a technologií. Neobešlo se to ani bez dohledu hygieniků, protože různé části budovy obsahovaly materiály s obsahem azbestových vláken – zejména na střechách a na fasádě. Následovala vlastní proměna obchodního domu v multifunkční víceúčelové centrum – včetně dobetonování konstrukcí a instalace zpevňujících prvků – s prostory připravenými pro obchod, stravování, kulturu a zábavu. S tím se pojí i změna oficiálního pojmenování: nyní se jedná o Máj Národní.

I před obdobím Máje místo kvetlo

Archeologické průzkumy ukázaly, že místo bylo prokazatelně osídleno už ve 13. století; z doby kolem přelomu 14. a 15. věku (tedy zhruba období, kdy v Praze působil Jan Hus) se pak našly nejen základy domů, ale i pozůstatky sladovny a studny. Pak zde vnikl rozsáhlý rohový dům, v roce 1848 významně přestavěný; podle jednoho z majitelů hraběte Ervina Schlicka označovaný jako Šlikův palác. Což se někdy pletlo se stejným označením objektu na Pohořelci.

V souvislosti s aktuální slávou sokolských sletů se sluší připomenout, že tam měla sídlo Česká obec sokolská; působily tam ale také rozmanité další instituce – například Úvěrní ústav majitelů domů v Praze, a dokonce Brandeisova mechanická dílna (produkovala geodetické přístroje). Na sklonku 19. století zde působilo i nakladatelství a knihkupectví Josefa Richarda Vilímka. Později, když palác přešel do majetku Elektrických podniků, využívala jej tato firma, věnující se nejen tramvajové dopravě, ale i využívání elektřiny k dalším účelům.

Právě tramvaje nakonec osud paláce zpečetily. V roce 1938 byl zbourán kvůli rozšiřování průjezdu tramvají mezi Národní třídou a Spálenou ulicí. Elektrické podniky sice počítaly s výstavbou jiného objektu – měl zde vzniknout Palác světla k propagaci elektrického osvětlení – ale tyto plány se nenaplnily. Za německé okupace se ukázalo, že na ně není pomyšlení, nedošlo na ně ani po skončení druhé světové války. Ještě ve 40. letech tam ale vznikl dřevěný pavilon s restaurací, od počátku považovaný za dočasnou stavbu. Tato dočasnost skončila před 55 lety, kdy byl v roce 1969 zbourán. Na místě vyrostla ohrada, za níž pozemek tři roky čekal na další využití. To přišlo, když se proměnil ve staveniště Máje.

Kam také zve Máj Národní kromě obchodů * Infinite Experience Prague: - Zábavní centrum zahrnuje Levels (3. a 4. patro), Lvíčkov (5. patro), Back in Time (6. patro), Heroes Park (7. patro) – plus Fly Vista Champagne bar (8. patro) a Fly Vista vyhlídkovou terasu (9. patro). - Koncepcí i rozsahem a pestrostí nabídky zábavních aktivit a souvisejících služeb je Infinite Experience Prague v metropoli jedinečné. * Svět analogových a digitálních her Levels: - Množství zábavy a zážitků pro milovníky her každého věku na pěti tisících metrech čtverečních. - Nabídka zahrnuje mimo jiné 125 arkádových her, 6 terčů na šipky, 3 billiardy, 3 karaoke, autodráhu až pro 10 závodníků, 24 herních PC s možností vyhrát věcné ceny, simulátory jízdy závodních aut včetně F1, 18 jamek minigolfu. - Nechybí rozmanitá gastro nabídka, včetně žádané americké kuchyně. K dispozici jsou 4 bary s rozdílnou nabídkou. - V rámci republiky rekordní je dvoupatrový Infinite Bar o celkové výšce 7,6 metru s 904 vystavenými lahvemi. Na zápis do české knihy rekordů aspiruje také křišťálový kostlivec dlouhý 4,8 metru. * Rodinný zábavní park Lvíčkov: - Děti potěší například vzduchové bludiště, zipline, obří bazén s míčky, kolotoč, houpací království, lezecká stěna, opravdu dlouhá klouzačka, tobogán, trampolíny, Ninja prolézací dráha, Soft Play hřiště, Mini City, dětský bagr s míčky – stejně jako kreativní workshopy, arkádové hry… - Mlsaly by měl nadchnout pohled do menu restaurace U Lvíčka. Součástí Lvíčkova je i speciální obchod s dárkovými předměty. - Rovněž rodiče a prarodiče se z pouhého doprovodu dětí mohou proměnit v aktivní účastníky her – ale mohou se také rozhodnout v klidu odpočívat. * Cesta časem do historie Prahy Back in Time: - Osm interaktivních místností s příběhem o historii umožní návštěvníkům napříč generacemi zapomenout na nudné učebnice a užít si fascinující svět plný legend, příběhů a událostí, které utvářely naši kulturu. - Moderní technologie umožňují „oživit“ založení Prahy, Přemyslovce a dobu, kdy byla Praha sídlem králů, představit husitské hnutí, Golema a tajemství s ním spojená nebo legendu o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. * Zábavný svět superhrdinů Heroes Park: - Zážitkový obchod, který je místem pro fanoušky komiksů, sběratele figurek, cosplay nadšence – a také pro ty, kteří hledají zábavu pro celou rodinu. - Zde vládnou Superman, Spider-Man, Batman, Aquaman, Harley Quinn, Iron Man, Thor, Hulk, Deadpool, Antman, Flash, Green Lantern, Groot, Guardians of the Galaxy, Hulkbuster a další legendární superhrdinové. - Heroes Park je připraven nejen jako místo zážitků, ale také jako příležitost k setkávání fanoušků a budování komunity. * Fly Vista – restaurace a Champagne bar s výhledem na Pražský hrad plus vyhlídková terasa - Interiér restaurace Fly Vista kombinuje moderní design s prvky nadčasové elegance, přičemž dominantou je 36 metrů dlouhý bar z bílého mramoru. Nepřehlédnutelné jsou také křišťálové lustry. - Snídaně, brunch, obědy i večeře jsou v případě příznivého počasí podávány na střešní terase s výhledem na Prahu. Nechybí však ani možnost romantického posezení. - Z vyhlídkové terasy ve výšce 40 m nad zemí se otevírají pozoruhodné výhledy do všech stran – v okruhu 360 stupňů. Včetně panoramat, která odjinud spatřit nelze. Zdroj: 2media.cz

