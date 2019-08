U křižovatky ulic Spálená a Národní, na Hradčanské a několika dalších místech v Praze se minulý týden objevily obrysy postav s pomníčkem, které symbolizují usmrcené chodce. Na nebezpečí, které pro dopravní provoz představují lidé s pohledem upřeným do mobilu, poukazuje kampaň nazvaná Nepozornost zabíjí.

Nebezpečné Vinohrady

Za posledních pět let srazili řidiči na území metropole 3984 chodců, z toho jich 90 zemřelo a 3696 bylo zraněno. Podle policejních statistik jsou pro pěší účastníky silničního provozu nejnebezpečnější Vinohrady. Rizikové je zejména křížení ulic Ječná a Sokolská a Legerova ulice a náměstí I. P. Pavlova. K řadě nehod dochází také na křižovatce Jugoslávské s Bělehradskou. V Praze 1 je nejhorší situace na pomezí Spálené ulice a Národní třídy.

Ze statistik

Téměř každý třetí den zemře v ČR při dopravní nehodě chodec.

Mezi mrtvými chodci je bezmála dvakrát více mužů (68) než žen (37).

Během dne zemřelo 55 chodců, za tmy dalších 58.

Obrysy postav, které se objevily na několika pražských přechodech, doplňuje pomníček s hashtagem #113. Za minulý rok totiž při dopravních nehodách v Česku zemřelo právě 113 chodců. Nejvíce jich následkům zranění podlehlo v Praze. O život tu přišlo 25 pěších. Hlavní město „vévodí“ také počtu mrtvých po střetu s tramvají. Loni se tu dokonce odehrály všechny srážky s fatálním koncem. Celkem při nich zemřelo 8 lidí, což je ve srovnání s rokem 2017 o 2 více.

Smartphone zombies

Cílem letošní kampaně Nepozornost zabíjí je zejména upozornit na rizika při manipulaci s mobilním telefonem ve chvíli, kdy se i „nemotorista“ stává dle platných předpisů účastníkem provozu na pozemních komunikacích. Pro nepozorné jedince se nově vžilo označení smartphone zombies.

Podle dat se v blízkosti vozovky věnuje mobilu namísto provozu valná většina populace. „Takové chování podle průzkumu potvrzují až dvě třetiny chodců ve věku od 18 do 44 let. To je alarmující údaj. A u dětí a mladistvých osob je tento podíl patrně ještě vyšší,“ říká k nové kampani Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, jež za kampaní stojí.

Ta momentálně běží nejen v Praze, ale také v Brně, Plzni, Hradci Králové, Liberci, Olomouci a Ostravě. Jen v těchto sedmi městech došlo za posledních 6 let k celkem 7421 nehodám s účastí chodce.