Nejvíce bytů na prodej se v současné době nachází na území Prahy 9, Prahy 5 a Prahy 3. Devátá městská část pak podle zmíněné analýzy vévodí žebříčku i z pohledu počtu vloni prodaných bytů. Svého kupce si tam našlo bezmála 700 jednotek, což představuje 22,4 procenta z celkového počtu bytů prodaných během roku 2022. Jen o něco méně, 648 bytů, připadlo na Prahu 5.

Praha 9 ale ostatní městské části předčila i v počtu bytů, které byly do prodeje dány v závěru roku. „V posledním čtvrtletí roku 2022 se nabídka nového bydlení nejvíce doplnila v Praze 9, dále pak v Praze 7 a v Praze 3. Naopak největší úbytek bytů na prodej v meziročním srovnání zaznamenala Praha 8 a Praha 2,” říká předseda představenstva Skanska Residential Petr Michálek.

Plošné snížení cen bytů se nečeká. Výrazně zlevnit by mohly některé starší byty

Podle portálu Flatzone.cz nabídku nového bydlení v Praze 9, která stojí na špici i díky brownfieldům, na nichž často v několika etapách vznikají celé rezidenční či polyfunkční čtvrti, v druhé polovině letošního ledna tvořilo bezmála devět set jednotek z více než dvou desítek projektů. Za všechny zmiňme například projekt Kolbenova Park u stanice metra Vysočanská, dále pak Čtvrť Emila Kolbena, areál Suomi Hloubětín či Rezidenční čtvrť Tesla Hloubětín.

Městská část Praha 5 zájemcům o koupi bytu podle Flatzone.cz na počátku roku předkládá zhruba šest set bytů v cca třiceti projektech. K těm, které nepřehlédnutelným způsobem změnily či mění tvář lokality, v níž vznikají, patří již zmíněný Arcus City, dále pak Nová Waltrovka, Rezidence Radlické výhledy, Smíchov City či Lihovar Smíchov na Zlíchově.

K projektům, významně se podepisujícím na proměně Prahy 3, náleží Parková čtvrť na Žižkově, projekt Byty Na Vackově a částečně i Hagibor, situovaný na rozhraní Žižkova, Vinohrad a Strašnic.

Nazrál čas pro mírný optimismus?

Jak vyplynulo z ankety portálu Home Portal, realizované počátkem roku mezi developery rezidenčních projektů do padesáti jednotek, na trhu se začíná projevovat lehce mírný optimismus. Přibližně polovina z dotazovaných (47 %) totiž očekává zlepšení již v druhé polovině roku, přibližně stejné množství (45 %) pak v roce 2024 a jen malá část respondentů (cca 8 %) se domnívá, že zlepšení nastane později.

„Porovnáme-li situaci v lednu s loňskými posledními dvěma měsíci, vidíme nárůst poptávky o stovky procent. Kupujících s penězi je tady stále dost, otázkou tedy zůstává, jak dlouho budou ochotní s prodávajícími hrát vyčkávací hru na případné zlevnění. Důvodem je, že aktuální očekávání kupujících a prodávajících se velmi rozchází. Trh samozřejmě nese nelibě absenci levných hypoték, ale propad ze čtvrtého čtvrtletí 2022 neodpovídá propadu kupní síly,“ je přesvědčen Jan Vitvera, obchodní ředitel společnosti Home Portal.

Zájem o luxusní byty navzdory krizi trvá. Většina kupců hypotéku nepotřebuje

Na otázku, co by nejvíce pomohlo rozhýbat rezidenční trh, 77 procent dotázaných developerů uvedlo nižší sazby hypoték, 13 procent rychlejší povolování staveb a 20 procent zmínilo vyšší tempo výstavby. To je zejména v Praze ve srovnání s ostatními evropskými metropolemi malé a nahrává tak situaci, ve které není podle odborníků snižování cen nových bytů na pořadu dne.

Co a za kolik?

Průměrná velikost bytů v aktuální nabídce developerů činí 63 m2.



Téměř polovinu nabídky, 42 %, tvoří byty 2+kk. S velkým odstupem pak byty 1+kk a 3+kk (po 24 %), o posledních 10 % se dělí byty 4+kk (9 %) a 5+kk.



Za nový byt v Praze lidé koncem roku 2022 zaplatili v průměru 9,7 milionu korun.



Více než 2/3 prodejů vloni tvořily byty 2+kk a 1+kk.