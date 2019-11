Více než tisíc čtverečních metrů zabírají dvě ledové plochy, které se dnes odpoledne otevírají na Letné naproti stadionu Sparty. V minulé sezoně areál navštívilo 90 tisíc sportovců, město ho proto tentokrát nechá otevřený ještě o týden déle. Výkonné chlazení totiž udrží led i při teplotě 15 stupňů.

„Až do začátku března bude moci veřejnost navštívit kluziště zdarma, a to denně od 9:00 do 21:00 hodin. Pro bruslaře zde připraví hlavní město mimo jiné vyhřívané zázemí s občerstvením a půjčovnu bruslí,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Hlavní ledová plocha má rozměry 40 krát 20 metrů, oddělená menší plocha pro výuku dětí byla díky vysokému zájmu oproti loňsku zvětšena a měří 22 krát 10 metrů. „Celý areál, včetně vyhřívaného stanu, bude pokrytý speciální gumovou vrstvou, po které se lze snadno pohybovat i na bruslích,“ doplnil Hofman.

Ledová trať po vzoru Vídně

Zcela netypické kluziště se otevře zítra na Chodově mezi obchodním centrem a poliklinikou. „Kluziště jako takové jsme pojali úplně jinak, netradičně. Inspirovali jsme se v sousedním Rakousku, konkrétně ve Vídni, kde tento projekt běží již třicátou sezonu,“ informoval provozovatel atrakce, kterým je přilehlé obchodní centrum Westfield Chodov.

Kluziště zabere plochu 650 metrů čtverečních. Z klasického obdélníku povede oválná dráha, která bude uprostřed spojena další kruhovou ledovou plochou. Občerstvení se bude prodávat ze stánků umístěných tak, aby bruslaři nemuseli opustit led. Výtěžek ze vstupného věnuje provozovatel charitativním organizacím Saves help a Kluk puk.

Už od začátku listopadu se bruslí před obchodním centrem na Černém Mostě a tento týden začala fungovat kluziště na hřišti základní školy Glowackého v Bohnicích, u základní školy Veronské náměstí v Horních Měcholupech a v samém centru na hřišti Na Františku.

Pod věží i na střeše

Co v roce 2002 začalo na Ovocném trhu jako adventní zábava a snaha vyrovnat se dalším světovým metropolím, se postupně rozšířilo do celého města. Téměř každá z velkých městských částí má na svém území alespoň jedno kluziště. Některé ho provozují samy – mezi ty, které se přidaly naposledy, patří třeba Praha 5, 11 a 15. Jinde se příležitosti chopili soukromníci. Třeba v Praze 3 plochu zřídil provozovatel Žižkovské věže, kromě už zmíněných obchodních center se každoročně bruslí ještě u Arkád Pankrác a na střeše Galerie Harfa.

Ještě před několika lety většina kluzišť končila v lednu. Postupně se však termíny pro velký zájem prodlužovaly. Například letos na jaře končila sezona v Bohnicích až 17. března.

Oblibu tohoto sportu podpořilo zřejmě i to, že u většiny kluzišť je zároveň i půjčovna vybavení, není tedy nutné pořizovat si a někam převážet vlastní.