Nejmenší dům v Praze měří 2,25 metru. Dříve fungoval jako nevěstinec

Nevěstinec pár kroků od Anežského kláštera. V nejmenším domě metropole, který měří na šířku pouhých 2,25 metru, se asi 40 let provozovalo nejstarší řemeslo vůbec. Slouží nyní památkově chráněná stavba stále nekalým účelům?

V nejmenším domě v Praze se 40 let provozoval nevěstinecFoto: Michaela Lišková

Nejmenší dům v Praze najdete v Anežské ulici, a to nedaleko kláštera sv. Anežky České. Roztomilý zelený domeček rozhodně nepřejdete. A kdyby náhodou ano, najdete ho podle cedule, na níž stojí cedule s nápisem „Nejmenší dům v Praze“. Stavení se ale nepyšní pouze svou jedinečnou šířkou 2,25 metrů. Pojí se k němu i zajímavá historie.

„Tento dům byl postavený v roce 1853 podle projektu architekta Josefa Liebla. Vznikl tak, že zaplnil dřívější uličku mezi Řásnovkou a placem kláštera sv. Anežky. Nejprve vytvořil dvě za sebou jdoucí místnosti. K nim se pak v roce 1862 ještě dobudoval třetí prostor,“ vysvětlila mluvčí Prague City Tourism Barbora Hrubá.

Ulička, v níž dům stojí, bývala také dříve druhým vchodem do dvora domu U Křikavů v Řásnovce. Až po čase se průchod proměnil v obytnou místnost. Právě v ní provozovala tehdejší obyvatelka nejmenšího pražského domu místní nevěstinec, a to dokonce po několik desetiletí.

„Zdá se, že tady opravdu byl nevěstinec a to asi 40 let, do roku 1922. Nyní je dům památkově chráněný,“ popsala Barbora Hrubá. Za zelenou fasádou domu se ale nachází už jen průčelí původní stavby, která se bohužel celá nedochovala. Přes tuto část ale chodí dovnitř obyvatelé zadního traktu domku.