Praha, Brno - Stížnost na rozdělení Prahy na sedm volebních obvodů bude řešit na konci března Ústavní soud. Na volby do pražského zastupitelstva si stěžovaly Strana zelených, SNK ED a Věci veřejné. Pokud by soud stížnosti vyhověl, zavládl by na pražské radnici zřejmě zmatek.

Ústavní soud (ÚS) se bude 29. března na veřejném jednání zabývat podzimními komunálními volbami v Praze. Menší strany si u soudu stěžují na rozdělení hlavního města do sedmi volebních obvodů. Dokud Ústavní soud o stížnosti nerozhodne, panuje na pražském radnici nejistota. Termín jednání oznámila mluvčí soudu Jana Pelcová. Jde nyní o jednu z nejsledovanějších kauz v agendě soudu.

Nelze předjímat, zda v den veřejného jednání také padne rozhodnutí. U složitějších otázek soud při veřejném jednání provede dokazování a vyslechne závěrečné návrhy účastníků řízení a poté odročí vyhlášení nálezu na pozdější termín. Všemi volebními stížnostmi se zabývá plénum, tedy sbor všech 15 soudců.

Na volby do pražského zastupitelstva si stěžovaly Strana zelených, SNK ED a Věci veřejné, které ve volbách nezískaly žádné mandáty. Rozdělení metropole do sedmi obvodů podle nich poškodilo menší strany a nahrálo ODS a ČSSD. Jejich žalobu nejprve zamítl Městský soud v Praze, poté následovala ústavní stížnost.

Zmatek na magistrátu

Pokud by ÚS stížnosti vyhověl, zavládl by na pražské radnici zřejmě zmatek. Podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) není jasné, jak by magistrát do nových voleb fungoval. Je také otázkou, kdo by město řídil a zda by zůstala v platnosti rozhodnutí povolební koalice ODS a ČSSD. Právě koalice obou velkých stran byla terčem protestů části veřejnosti. Volby totiž vyhrála TOP 09, ale sociální a občanští demokraté se nakonec po dlouhých jednáních dohodli mezi sebou a vítěze voleb vyšachovali.

ODS a ČSSD mají dohromady v 63členném zastupitelstvu celkem 34 křesel. Bez rozdělení Prahy do více volebních obvodů by koalice ODS a ČSSD zřejmě metropoli vládnout nemohla, strany by totiž získaly méně mandátů.

Na volby do pražského zastupitelstva si u ÚS stěžuje rovněž hnutí Občané za svá práva v Praze. Zpochybňuje fakt, že se do něj volilo podle zákona o obcích. Tvrdí, že volby do pražského zastupitelstva by se měly konat s krajskými, nikoli komunálními volbami. Praha je ze správního hlediska na úrovni kraje.

Ústavní soud už koncem ledna odmítl návrh KSČM na zrušení části zákona o volbách do zastupitelstev obcí, která umožňuje rozdělení Prahy do více volebních obvodů. Jde o podnět, který komunisté podali bez souvislosti s návrhem malých stran na zrušení pražských voleb. Důvodem odmítnutí je neoprávněnost navrhovatele – komunisté tedy v očích Ústavního soudu z procesního hlediska nemohli návrh podat.

