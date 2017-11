Nejhůře placená brigáda v Praze? Ve volební komisi

/INFOGRAFIKA/ Šli byste na brigádu, kde byste dostali 36,60 koruny za hodinu hrubého? Nejspíš ne. Taková odměna čeká na řadové členy, kteří půjdou v lednu do volebních komisí a budou sčítat hlasy ve dvoukolové prezidentské volbě.

Řadový člen dostane za první kolo 1300 korun, za to druhé příplatek jen dvě stovky. O tom, že se Pražané za tyto peníze do volebních komisí nehrnou, svědčí i zkušenosti městských částí z první prezidentské volby v roce 2013.

„Minule se nám stalo, že se někteří členové po zjištění, že za druhé kolo je pouze 200 korun navíc, zúčastnili pouze prvního kola a z toho druhého se omluvili. Řádově to byl úbytek 20 procent,“ prozradila Pražskému deníku mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

Podobnou zkušenost má i Ivana Šestáková, zástup-kyně starosty ve Kbelích. „V minulosti se nám několikrát stalo, že se členové komisí při dvoukolových volbách právě z druhého kola omluvili. Proto je už dopředu upozorňujeme, jak to funguje, abychom tomu předcházeli,“ uvedla.

Pražané, kteří se dostaví do volební komise jen na první kolo, si ale nepomohou. Nečeká je 1300 korun, na které by měli nárok v případě jednokolových voleb. „Pokud se nezúčastní celých dvoukolových voleb, odměna se jim poměrově zkrátí podle času stráveného ve funkci v okrskové volební komisi,“ řekla Pražskému deníku Klára Pěknicová z Ministerstva vnitra ČR.

Odměna je nízká. Co ale s tím?

Na tom, že je částka nízká, se shodují všechny oslovené městské části. Liší se však v tom, jak tuto situaci vyřešit. „Není důvod, aby městská část hradila, respektive pro zvýšení atraktivity dotovala něco, co má v odpovídající výši hradit stát,“ řekl Ondřej Jícha, vedoucího Odboru správních agend v Praze 2.

Podobný názor má i Milan Hejkrlík, vedoucí Odboru živnostenských a správních činností v Praze 8. „V lednu naše městská část určitě nebude mít ještě schválený rozpočet a bude hospodařit podle rozpočtového provizoria. To neumožní uvolnit částku nad rámec dvanáctiny běžných měsíčních výdajů,“ řekl s tím, že by se podle něj mělo ministerstvo vnitra zamyslet, zda nenastal čas pro novelu vyhlášky k zákonu o volbách. „Odměna členů komisí se nezměnila od roku 2009 a její výše nedosahuje ani minimální mzdy,“ dodal.

Některé čtvrti sáhnou do rezerv

Pár městských částí už dopředu počítá s tím, že pokud nebudou schopné komise obsadit, musí sáhnout do radniční kasy. „Je možné, že budeme muset dávat odměnu navíc z prostředků městské části, a budeme tak nuceni doplácet prezidentské volby,“ připouští mluvčí trojky Michaela Luňáčková.

S nižším zájmem Pražanů trávit čtyři dny ve volební komisi za 1500 korun počítají i v Praze 7. „Už u říjnových parlamentních voleb jsme proto navýšili odměny všech členů i zapisovatelů o dvě stě korun. Ke zvýšení pravděpodobně přistoupíme i v případě prezidentských voleb,“ sdělil mluvčí sedmičky Martin Vokuš.

A právě příspěvky z radničních kas mohou u mnoha obyvatel metropole rozhodnout, zda půjdou do volebních komisí. To potvrzuje i čtyřiašedesátiletá Magdalena Cimpová z Kobylis, která se v říjnu poprvé zúčastnila jako řadová členka volební komise do Poslanecké sněmovny. „Ráda budu součástí i těch prezidentských. Ale pokud by druhé kolo bylo honorované pouze dvěma sty korunami, tak mi jsou ty dva dny milejší a radši je strávím se svými pěti vnoučaty,“ uvedla.