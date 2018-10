Nejhorší díra republiky se dočká opravy. Kdo převezme štafetu?

Technická správa komunikací zahájí v pondělí 29. října opravu ulice vršovické U Seřadiště v celém jejím rozsahu. Řidiči se tak v ulici, která je trojnásobným držitelem nelichotivého ocenění „Nejhorší díra republiky“ v anketě Výmoly.cz, dočkají do konce listopadu zcela nového povrchu.

V průběhu roku 2017 se podařilo učinit dohodu o narovnání majetkoprávních vztahů pozemků, jejichž vypořádání blokovalo opravu více než deset let. Následně začala jednání o celkové rekonstrukci této ulice.

„Součástí rekonstrukce bude i oprava vodovodního řadu, kanalizace, výměna poduličních sítí a uvažuje se i o opravě blízkého železničního mostu. Správce sítí ovšem svoji část opravy naplánoval až na rok 2020, proto jsme se rozhodli samotný povrch opravit provizorně v celém rozsahu sami už nyní,“ uvedl generální ředitel TSK Petr Smolka.

"V pondělí 29. října zahájíme opravu povrchu v celém rozsahu tak, abychom zajistili její bezpečnou sjízdnost bez rizika poškození vozidel. Nový povrch bude mít životnost zhruba tři roky, tedy přibližně do doby zahájení celkové rekonstrukce ulice. Ačkoliv se jedná o jednu z vedlejších pražských ulic, pro mnohé řidiče je to významná spojnice využívaná při cestách mezi Michlí a Vršovicemi. Oprava 600 metrů dlouhé ulice bude rozdělena do dvou etap a plánujeme ji dokončit do konce listopadu," doplnil.

„Tahle ulice nás v celém projektu od jeho samotného počátku v roce 2011 doslova pronásleduje. I proto jsme rádi, že se podařilo narovnat vztahy, které její opravě bránily, a řidiči se tak v téhle nejhorší ulici v celé republice dočkají kvalitního povrchu,“ konstatuje autor projektu Výmoly.cz Petr Čaník a dodává: „Konečně se začaly hýbat ledy, a ačkoliv je to v tuto chvíli provizorní oprava před celkovou rekonstrukcí, je to pro mne až neuvěřitelný pokrok. Jsem zvědav, která ulice převezme štafetu nejhorší silnice u nás.“