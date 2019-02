Nejdřív ležel bez hnutí, v nemocnici se chtěl prát

Praha – Na ulici ležel opilý muž jako lazar – po převozu do nemocnice ale do něj vjelo tolik života, že na záchytku musel být transportován v poutech. Stalo se to v úterý po půl šesté odpoledne, kdy byli pražští strážníci přivoláni na Žižkov k nehybně ležící postavě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Achiv VLP

Přímo na místě v Táboritské ulici se ukázalo, že muži nepodrazily nohy zdravotní komplikace, ale jeho neutěšený stav měla na svědomí notná opilost. Pro jistotu dorazila i sanitka – a záchranáři v doprovodu uniforem převezli dotyčného do nemocnice. S tím, že po vyšetření lékařem dojde na využití specializovaného vozidla pro převoz opilců. Tedy transport na záchytku. Tyhle plány se ale během vyšetření zkomplikovaly. Zdravotníci sice žádné potíže neodhalili, komplikace ale tropil sám pacient. V průběhu vyšetření začal být agresivní. Nejprve sprostě nadával – a poté se dokonce několikrát pokusil napadnout uniformy dohlížející na jeho chování. Musel být tedy zpacifikován a uklidněn nasazením želízek. Pak již nastoupila hlídka městské policie, která se v metropoli specializuje na převoz opilých osob – a mohlo se jet na záchytnou stanici.

Autor: Milan Holakovský