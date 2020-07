Negrelliho viadukt v Karlíně je veden vlastně nad ulicí Prvního pluku, která jej "obklopuje" z obou stran od Rohanského nábřeží až k benzinové stanici v areálu u autobusového nádraží Florenc, kde se mění v ulici Trocnovskou. Najít proto cokoli s uvedením adresy Prvního pluku bez čísla popisného tak není jednoduché ani pro rodilé Karlíňáky.

Situaci navíc neulehčuje ani systém jednosměrných ulic, který zde byl kdysi zaveden. A právě s ním se nyní mnoho řidičů potýká.

V rámci úprav okolí viaduktu je ulice Prvního pluku ve různých částech zavírána a opravována. Jenže to působí poměrně chaos, včetně toho, že občas může být i změněn přikázaný směr jízdy. "Když ráno odjedu autem, vůbec netuším, jestli se sem večer znovu dostanu, aniž bych porušil předpisy," říká jeden z obyvatel, který si nepřál být jmenován.

V protisměru nejen cyklisté, už i auta

Zásadní komplikaci způsobilo zjednosměrnění ulice Prvního pluku od Křižíkovy ve směru k Trocnovské pod nový most. V opačném směru musí auta jezdit Pernerovou ulicí až na Karlínské náměstí a případně se vrátit přes Rohanské nábřeží a Florenc. Autobusy MHD jezdí "v protisměru" po Sokolovské ulici na tramvajovém pásu, kde je vjezd MHD povolen.

Jenže mnoho řidičů odbočí hned do Křižíkovy ulice již z náměstí. Ta je kus cesty vede správně, ale pak je buď vrátí do Pernerovy nebo na Sokolovskou.

"Já už vlastně ani nevím, kudy je to správně," posteskl si jeden z návštěvníků zahrádky baru v Křižíkově ulici mezi ulicemi Vítkova a Prvního pluku při "tvrdém" průjezdu auta v protisměru. "Ty cyklisty ještě chápu, i když tam je na značce napsáno Cyklisto sesedni z kola s šipkou, že ho má vést 80 metrů po chodníku, ale ty auta mi hlava nebere. Nejlepší jsou borci, co si myslí, že to celé vyřeší couváním," dodává.