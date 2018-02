Negrelliho viadukt přijde o první most. Na řadě je ten v ulici Prvního pluku

Oprava Negrelliho viaduktu v centru Prahy dnes vstupuje do další fáze. Během následujících dní se až do neděle bude demontovat ocelový most přes ulici Prvního Pluku, nahradí ho nová železobetonová konstrukce s ocelovými nosníky. Událost si vyžádá uzavírku části ulice Prvního pluku, šest autobusových linek pojede po objízdné trase. V polovině dubna bude následovat i most přes Křižíkovu ulici.

"Z důvodu demolice železničního mostu v ulici Prvního pluku v rámci rekonstrukce Negrelliho viaduktu dochází od čtvrtka 15. února 2018 (od zahájení denního provozu) do neděle 18. února 2018 (do ukončení denního provozu) k dočasné změně trasy a zastávek pro autobusové linky číslo 133, 135, 175, 207, 908 a 909," uvádí web dopravního podniku. Poměrně složitý systém změn si můžete prohlédnout zde. ČTĚTE TAKÉ: Destrukce při opravě Negrelliho viaduktu. Podívejte se na dramatické video Most přes ulici Prvního pluku pochází z roku 1936, spodní stavba je původní z roku 1872. Ocelová konstrukce prošla částečně rekonstrukcí v roce 1996, kdy se zpevnila pod pravou kolejí. "Současný most již nevyhovuje z hlediska technických i provozních parametrů, stejně tak nevyhovující je i hlučnost provozu vlaků po něm. Nová ocelová nosná konstrukce ponese jednu kolej, půjde o příhradový most s dolní mostovkou a parabolickým horním pásem," uvedl mluvčí Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) Marek Iliaš. ČTĚTE TAKÉ: Oprava Negrelliho viaduktu dočasně omezuje plavbu na Vltavě "Most se bude snášet jeřábem do prostoru parkoviště Autobusového nádraží Florenc, kde se rozřeže na menší celky. Následně budou probíhat práce na opěrách, kdy se z části odbourají, provede se injektáž dříků opěr a trysková injektáž podzákladí," doplnil. Souběžně s těmito pracemi by měla probíhat výroba nové ocelové konstrukce. ČTĚTE TAKÉ: Čtyři oblouky Negrelliho viaduktu se musí zbourat "Ta odstraněný nahradí pravděpodobně někdy v průběhu října nebo listopadu po dokončení mostu přes Křižíkovu," uvedl ředitel stavby Jiří Daňelka ze společnosti Hochtief. "Ten v Křižíkově ulici bude odstraněn v polovině dubna, zde výstavba nového naváže neprodleně. Je to z toho důvodu, že v zadání soutěže byla podmínka, že tyto tři mosty se nesmějí dělat souběžně," doplnil.

Autor: Richard Šedý