Práce na Negrelliho viaduktu. Autobusy změní trasu, zastávky budou jinde

V Karlíně se od soboty až do příští neděle budou muset řidiči i cestující městskou hromadnou dopravou připravit na další komplikace. Kvůli pokračující rekonstrukci Negrelliho viaduktu, který bude součástí vlakového spojení z centra Prahy do Kladna s odbočkou na letiště, bude uzavřena Křižíkova ulice na křižovatce u Hudebního divadla Karlín. Stavaři zde položí nový železniční most.

Dočasné omezení se dotkne tří denních a dvou nočních autobusových linek: 133 a 175 budou u nástupní zastávky Florenc vedeny ulicemi Ke Štvanici, Křižíkova, Na Florenci, Havlíčkova, Hybernská, Husitská a dále po svých trasách. V opačném směru vede objížďka ulicemi Husitská, Trocnovská, Prvního pluku, Pernerova, Peckova, Karlínské náměstí a Sokolovská. Knihovna, bistro i hudební divadlo. Co bude s oblouky Negrelliho viaduktu? Přečíst článek › Jinudy pojedou i linky 135, 207, 908 a 909. Dopravní podnik na webu upozorňuje kromě dočasných tras autobousů také na změnu umístění zastávek Pernerova a konečné Florenc. Správa dopravní železniční cesty (SŽDC) upřesnila rovněž objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu: ve směru na Prahu 3 po trase: Rohanské nábřeží – Holbova – Klimentská – Wilsonova – Husitská,

ve směru do centra po trase: Husitská – Wilsonova – Ke Štvanici. „Osazování ocelových nosníků bude probíhat tento víkend za úplné uzavírky Křižíkovy ulice pomocí běžných mobilních jeřábů. Dále bude následovat úplná uzavírka do další neděle 21. července pro osazení bednění nosné konstrukce nad komunikací,“ uvedl Michal Talián, mluvčí stavební firmy Hochtief. Podle Taliána pak budou následovat už jen částečné uzavírky. „Kompletní dokončení nosné konstrukce mostu přes Křižíkovu ulici očekáváme do konce září,“ dodal mluvčí. Půl roku zpoždění. Negrelliho viadukt bude hotový v červnu příštího roku Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň