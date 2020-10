Covidová krize přihrála Praze nečekané řešení nedostatku bytů pro sociálně slabší nebo profese, které jsou klíčové pro chod města. Vedení Prahy plánuje odkoupit nevyužívané hotely či ubytovny. To však nebude v praxi jednoduché. Kvalitní nemovitosti si totiž zatím stále drží svoji vysokou hodnotu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Vedení hlavního města chce nakoupit ve veřejné soutěži hotely a další ubytovací zařízení. Termín pro podání nabídek je do 18. listopadu. „Prioritní zájem máme o hotely, ubytovací zařízení a bytové domy s kapacitou 20 až 90 osob, ideální uspořádání jsou garsoniéry či pokoje hotelového typu se samostatným příslušenstvím. Důležitý bude i stav nemovitosti a možnost ji užívat co nejdřív, zajímají nás však i objekty, které bude možné do cílového stavu jednoduše upravit,“ upřesnil radní Adam Zábranský (Piráti), který má ve své gesci bydlení.