Nečasová i zpravodajci dostali za nezákonné sledování podmínky

Pražský dopravní podnik (DPP) ve středu zadal vypracování studie na prodloužení metra A z Motola na Letiště Václava Havla, která by měla být hotová do konce tohoto roku. DPP zároveň chce prověřit i možnost prodloužení trasy C z Letňan do Čakovic. Dokument vypracuje Metroprojekt. Za studii DPP zaplatí 859 500 korun.