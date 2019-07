Žižkovským se nelíbí jedno z možných řešení problému s frekventovaným úsekem - žádný přechod, žádné nehody. Čtyřproudou ulicí Jana Želivského mezi ulicemi Jeseniova a Malešická projelo dle měření Technické správy komunikací (TSK) v roce 2018 denně 35 180 aut a 1242 tramvají. Celkovou rekonstrukci schválil magistrát před třemi lety. TSK zatím žádné konkrétní plány nezveřejnila, dopravní situaci na místě se věnuje čtyři roky stará diplomová práce studenta dopravní fakulty ČVUT.

Mezitím však Central Group chystá výstavbu Parkové čtvrti v rámci proměny areálu bývalého nákladového nádraží na bydlení pro několik tisíc lidí. Developer se smluvně zavázal část ulice opravit, počítá i s revitalizací přilehlého Basilejského náměstí. Jenže právě tato část vzbuzuje mezi místními obyvateli hodně „vášní“.

Zatím nepřijatelná varianta

Kvůli rozpojení obou investic hrozí, že na Žižkově budou mít na „novém“ Basilejském náměstí dopravní křižovatku, navíc přijdou o stávající přechod „U Kozla“. Pro některé obyvatele by pak cesta z jedné strany ulice na druhou byla ještě komplikovanější, protože k nejbližší „zebře“ by museli jít více než tři sta metrů. Ve hře je i zrušení restaurační zahrádky.

„Následně budeme čekat na rekonstrukci TSK, což mohou být třeba další čtyři roky, po kterých se tam pak přechod snad vrátí. Zatím je to pro nás nepřijatelná varianta, nechceme, aby se mazaly přechody,“ řekl Pražskému deníku předseda radničního výboru pro územní rozvoj Matěj Žaloudek (Zelení). Pravděpodobně v příštích letech navíc dojde také ke zvýšení automobilové dopravy. Jana Želivského bez dokončeného vnitřního silničního okruhu Prahy využívají už nyní motoristé jako tranzitní komunikaci.

Hrůzu nahání i zastávka Biskupcova

Redakce má k dispozici rovněž dopis, kteří adresovaly stovky podepsaných občanů politikům z Prahy 3 i z magistrátu. „Prosíme, vezměte ohled na zdejší školáky, maminky s dětmi a zejména staré a nemocné lidi, pro které jsou i desítky metrů navíc zátěží. A na nás všechny, kteří zde žijeme a kterým by zrušení přechodu ještě více zkomplikovalo pohyb v tomto prostoru, který je již nyní velmi přetížený dopravou a nepříznivý pro běžný život,“ píší místní v textu.

Problém v okolí se prohloubil před pěti lety, kdy byl zrušen světelný přechod na jižní straně křižovatky ulic Jana Želivského a Jeseniova. Některým lidem nahání hrůzu i tramvajová zastávka Biskupcova, kde nemohou být semafory, protože by se „zašpuntovala“ křižovatka Ohrada. „Je to nehodové místo i díky nekázni chodců, kteří vstupují do vozovky, kde nemají. Řešení není jednoduché a vyžaduje komplexní zásah do celé lokality,“ stojí v zápise z konference odborníků pod hlavičkou BESIP a záštitou bývalého radního pro dopravu Peta Dolínka (ČSSD).

Magistrát místní podporuje

Jeho nástupce Scheinherr slíbil, že se bude kontroverzním tématem dál zabývat. „Stanovisko místních obyvatel podporuji,“ sdělil Pražskému deníku s tím, že budou probíhat další jednání se soukromým investorem, příslušnými odbory městské části i magistrátu, TSK a Policií ČR.

„Jedna z variant dopravního řešení počítá se vznikem nové křižovatky řízené světelnou signalizací, a to včetně preference pro kolejovou i autobusovou MHD. Zaniknou tedy stávající čtyři místa dopravního napojení na ulici Jana Želivského a díky tomu vzniknou i nově vybudována parkovací stání pro lidi z okolí. Pro zajištění plynulého a bezpečného silničního provozu v rámci nově vzniklé křižovatky je navržen přesun přechodu právě do této křižovatky jižním směrem,“ napsala Marcela Fialková, mluvčí firmy Central Group.

Dopravní řešení se připravuje podle Fialkové na základě návrhu špičkových dopravních inženýrů a developer konzultuje změny na Žižkově s úřady i policisty a dalšími důležitými institucemi. Praha 3 by však přivítala, kdyby v budoucnu nastalo veřejné projednání studie Basilejského náměstí s lidmi žijícími v okolí plánované výstavby nové čtvrti.