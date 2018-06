Nebezpečné dědictví radnice Prahy 5. Motolské skládce hrozí zřícení

Až 1,5 miliardy korun by bylo potřeba na rekultivaci skládky v Motole. Od roku 2004 na ni bylo navezeno přes 1,5 milionu metrů krychlových odpadu. V současnosti hrozí zhroucení jejího tělesa a otrávení podzemních vod.

Motolská skládka je strašákem v Praze 5 už od roku 2004 a řešení je v nedohlednu. Skládka byla založena už v 70. letech 20. století kvůli stavbě metra, ale před 14 lety si pozemek pronajala od Prahy 5 v čele s tehdejším starostou Milanem Jančíkem (ODS) firma EkoMotol CZ.

Platila 250 tisíc korun za rok. Tato částka se ale v roce 2006 snížila na pouhých 100 korun ročně. EkoMotol CZ měl skládku rekultivovat a proměnit ve sportovní areál. Místo toho ale firma navezla na skládku přes 1,5 milionu m3 odpadu často nebezpečného charakteru. Smlouvu sice firmě vypověděl exstarosta Radek Klíma (TOP 09) v roce 2014, ale firma zanechala Praze 5 skládku v havarijním stavu, kdy dokonce hrozí zhroucení jejího tělesa.

"Mně přijde, že se skládka pořád navyšuje," řekl pro Pražský deník vedoucí půjčovny nářadí Diamec, která sídlí přímo pod jejím svahem. "Doufám, že nás nijak neohrožuje, že na nás nespadne."

Studie: Na skládce je nebezpečný odpad

Prahu 5 tížila tato otázka, a tak minulý rok nechala připravit studii od firmy Geo-test za 16 milionů korun, která měla za úkol zmapovat situaci a připravit možná řešení. Studie zjistila, že na skládce se nachází nezanedbatelné procento nebezpečného odpadu, především těžké kovy, ropné látky a toulen. Ty by mohly ohrozit podzemní vody a tím celé hlavní město. Podle studie motolský potok a na něj navazující rybníky dokonce vykazují zvýšenou koncentraci ropných látek.

Dále studie navrhla čtyři možná řešení, mezi nimiž bylo i úplné odtěžení odpadu. Nejrealističtější se však zdá částečné odtěžení povrchu skládky a její zabezpečení, aby nedošlo ke zhroucení. I tak by se ale jednalo o závratnou částku 515 milionů korun, které samozřejmě nemá radnice Prahy 5 v rozpočtu. "Jednáme o možnosti získat formou dotací EU potřebné finance ve vhodném Operačním programu životního prostředí," sdělil tiskový mluvčí Prahy 5 Jakub Večerka.

"Pokud si radnice myslí, že jim EU poskytne peníze na něco, co si sami způsobili, tak to se šeredně mílí," oponoval tiskovému mluvčímu předseda ČSSD v Praze 5 Jan Smetana. "Sama spolu s magistrátem povolila návoz odpadu a pak, když se jí to už nelíbí, tak to má EU uklidit? To si myslím neprojde, protože se jedná o zanedbání úředníků a pochybného chování předchozích starostů. Bohužel se o to bude muset postarat Praha sama," dodal Smetana.