Sportovní soutěže, karaoke či módní přehlídka. Odpoledne plné zábavy mimo školní lavice čekalo na náměstí Republiky nejen na středoškoláky a jejich profesory. Zvědaví byli i žáci základních škol, které zanedlouho budou čekat zkoušky na střední školy.

A že to budou zkoušky na střední odborné školy, bylo jasné. Street show Já nejsem z gymplu! si totiž dala za cíl propagovat a podpořit střední odborné školství v Praze. Ovšem ne za každou cenu. Organizátoři programu Já nejsem z gymplu! nechtěli přetahovat děti z gymnázií. Naopak chtěli upozornit žáky a studenty na to, že odborná škola je rovnocenná a v mnoha případech i pro žáky či studenty lepší volbou než všeobecně zaměřené gymnázium. „Ne každý může být lékařem či učitelem. Ale i lékaři či učitelé budou pravděpodobně potřebovat, aby jim někdo opravil vodovod či vyčistil komín,“ řekla Pražskému deníku studentka Anna Mayerová, hlavní tvář kampaně.

O pravdivosti jejích slov vypovídají i zkušenosti samotných profesorů a učitelů. „Na naší škole máme několik studentů, kteří chodili na gymnázia, kde propadali, a tak přešli k nám. Většina z nich se ustálila a studijní problémy už nemá, naopak mnoho z nich vyniká,“ popsala praxi ve škole profesorka z vyšehradského odborného učiliště Martina Kraftová.

Kampaň Já nejsem z gymplu! tedy jistě splnila očekávání organizátorů, neboť oslovení studenti se hrdě hlásili k tomu, že mají určitou odbornost. „Jsem ze střední školy zeměměřičské a jsem na to hrdá. Podobné zaměření tolik lidí nestuduje, takže určitě nebudu mít problém najít práci. A i kdybych měla, nebude to určitě tak hrozné jako pro gymnazisty, kteří se nedostanou na vysokou školu,“ shrnula výhody středního odborného školství studentka Markéta Prokšová.

Kampaň oficiálně probíhá od prosince, kdy byla natočená reklama. Potom teprve vznikla naše písnička a videoklip. Kampaň tedy probíhá více než tři měsíce a bude končit v květnu. Celý projekt bude ale končit až v roce 2013.Kluci ze školy (střední odborná škola v Panské ulici, pozn. autorky) přišli s tím, že by chtěli natočit reklamu, ve které jsem hrála. A přes tuto reklamu jsem se pak stala i tváří celé kampaně.Konkurence byla, ale já jsem vyhrála a byla tou nejlepší (smích).Člověk, který chce být tváří takovéto kampaně, musí být hlavně příjemný, přirozený, musí se usmívat a účastnit se rád takovýchto veřejných akcí.Pro mě to byl jasný výběr. Chci dělat v budoucnu moderátorku, proto jsem šla na střední školu, která má toto zaměření.Samozřejmě je výběr střední školy jednodušší, když žáci v devátých třídách už dopředu ví, co by chtěli dělat. Takto jsem to měla i já. Střední odborná škola je pro mnoho lidí opravdu skvělá alternativa ke gymplu. Je potřeba, aby se žáci či studenti nezalekli toho, když mají k něčemu vlohy. Navíc pokud nejsou vyloženě studijní typy, je škoda, aby byli například průměrní na gymnáziu, aby tam „zapadli“, když mohou vynikat na odborné škole.