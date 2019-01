Zastupitelé za opoziční ODS a ANO pochybují o smysluplnosti placené pozice nočního starosty. Tuto funkci se chystá zavést koaliční vedení města. Noční starosta a jeho tým by měli přispět k poklidnějšímu soužití mezi obyvateli historického centra a jeho návštěvníky.

„Podle mě to budou vyhozené peníze. Bude to stát určitě několik milionů korun ročně a nedovedu si představit způsob, jakým tito úředníci dokážou uklidnit rozjařené turisty. Navíc je samotný název matoucí o žádného starostu pochopitelně nejde,“ komentovala koaliční plán šéfka zastupitelů ODS Alexandra Udženija. Podle ní by bylo přínosnější namísto zavádění nového týmu úředníků s mlhavými kompetencemi navýšit stavy městské policie ve středu města.

Volební lídr hnutí ANO Petr Stuchlík označil záměr za další z líbivých a populistických kroků nové garnitury. „Po tématu novoročního ohňostroje a partnerství s Pekingem dává koalice na přetřes další nedůležitý návrh, který neřeší skutečné problémy Prahy,“ poznamenal Stuchlík.“

Inspirace v Amsterdamu

„Ustavení nočního starosty neznamená boj s nočním životem. Chápu zároveň obyvatele v centru, že by rádi měli po 22.00 ticho, ale to je nereálný stav. My musíme vybalancovat soukromý a veřejný zájem,“ řekla minulý týden ČTK radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková. Noční starosta a jeho tým mají podle ní sbírat informace od obyvatel, radnice první městské části, ale i firem a majitelů barů a restaurací. Z této činnosti pak mají vzejít návrhy konkrétních kroků, které by město mohlo učinit pro pokojnější život v centru.

K vytvoření nového miniúřadu inspiroval Prahu Amsterdam. Podobný institut ale funguje také například v Berlíně nebo Londýně. Podrobnosti o novince včetně počtu pracovníků a personálním obsazení má koalice zveřejnit příští týden.