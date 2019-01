Návštěvníci Hard Rock Cafe Praha podpoří boj s AIDS a HIV

Praha – Hard Rock Cafe Praha se v sobotu zapojilo do celosvětové akce Freddie For A Day, jejímž cílem je vybrat peníze pro nadaci Mercury Phoenix Trust založenou několika členy kapely Queen na boj s AIDS a HIV. Akce se uskutečnila již popáté, v den narozenin zpěváka Queen Freddieho Mercuryho, který na nemoc AIDS zemřel 24. listopadu 1991 ve věku 45 let.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Pražská pobočka Hard Rock Cafe připravila program pro malé i velké návštěvníky. Na místě byly k dispozici masky Mercuryho a papírové kníry, se kterými se návštěvníci mohou vyfotit a jejichž koupí za symbolickou částku také přispět na nadaci. Zájemci také mohli soutěžit ve speciálních kvízech o věcné ceny, jako jsou CD, knížky či DVD s Mercurym. Večer vyvrcholil promítáním slavného koncertu skupiny Queen ze stadionu ve Wembley. Vstup byl zdarma. „Hard Rock je dlouhodobě spojován s rockovými hvězdami z Queen a jejich charitou. Do dnešního dne jsme pro ně byli schopni získat tisíce dolarů například z prodeje limitovaných edic triček Queen Signature Series nebo jsme se jako restaurace účastnili koncertu Freddie Mercury Tribute ve Wembley v roce 1992. Každé evropské Cafe se snaží podpořit místní fanoušky Freddieho, aby přišli do Hard Rock Cafe v kostýmu a pomohli přispět na výzkum a boj proti AIDS a HIV," uvedl šéf evropského marketingu pro Hard Rock International Marc Carey. Nemoc HIV/AIDS byla poprvé zaznamenána v roce 1981 a od té doby se jí nakazily desítky milionů lidí. Přestože se léky na tlumení HIV/AIDS neustále zdokonalují, nemoc stále zůstává téměř vždy nevyléčitelnou a smrtelnou.

Autor: ČTK