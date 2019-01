Rozhodnuto: na Václavské náměstí se vrátí tramvaje

Na Václavském náměstí v Praze bude ve směru od Národního muzea do Vodičkovy a Jindřišské ulice postavena nová tramvajová trať. Rozhodla o tom dnes rada hlavního města na svém zasedání. Projekt trati vypracuje dopravní podnik (DPP) ještě letos, stavět by se mohlo začít za dva roky. První tramvaje by okolo sochy svatého Václava mohly jezdit v roce 2022.

„Zadali jsme dopravnímu podniku, aby začal projektovat studii trati od Muzea do Vodičkovy ulice podle návrhu z roku 2006,“ oznámil dnes radní pro dopravu Adam Scheinherr. Podle něj tím nebude automobilová doprava nijak omezena, alespoň pro tento rok. Kudy přesně koleje povedou, ale není zatím jasné. Jejich přesné umístění vyřeší právě projekt DPP. „Myslíme také na to, aby se kvůli každé malé demonstraci nemusel zastavovat provoz tramvají," doplnil náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu). Dopravní podnik dokončuje koleje u Muzea, měly by sloužit historickým tramvajím Přečíst článek › Na projektu DPP spolupracuje s architektonickou kanceláři Cigler-Marani, která na proměně Václavského náměstí již pracovala v minulosti. Ve hře je ale i možnost další tramvajové větve směrem od Muzea k Hlavnímu nádraží. To je však podmíněno změnou územního plánu, který radní projednávají. Kolejím totiž stojí v cestě Vrchlického sady. „Není možné umístit koleje do parku, kvůli tomu by se musel změnit územní plán,“ dodal Hlaváček. Na dohled sochy svatého Václava rostou koleje. Kudy budou jezdit tramvaje? Přečíst článek ›

Autor: Pavel Kopecký