Návrat farmářských trhů. Na Náplavce se opekály vuřty, na Jiřáku oslaví Valentýn

Po zimní pauze v Praze opět startují oblíbené farmářské trhy. Návštěvníci na Náplavce v sobotu tradičně zahájili provoz opékáním špekáčků. Na náměstí Jiřího z Poděbrad budete moci stánky navštívit poprvé na Valentýna. Kdy se otevírají další tržiště a co přinesou za novinky?

Farmáři nabízející vlastnoručně vypěstované či vyrobené produkty se už v Praze za posledních pár let stali tradicí. Stánky s nejrůznějšími pokrmy, květinami či vínem obklopují několik míst v Praze. Mezi jedny z nejoblíbenějších patří rozhodně ty na náplavce Rašínova nábřeží. Farmáři se sem po zimní pauze vrátili už tuto sobotu. Devátou sezónu návštěvníci zahájili opékáním špekáčků.

„V této sezóně můžete například 19. května navštívit sedmý ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů ‚Růžový máj 2018‘. Lidé se mohou těšit také na pivní festival nebo pak na podzimní svatomartinskou husu,“ uvedl spolek Archetyp, který trhy u Vltavy pořádá.

Další z populárních tržišť najdeme na náměstí Jířiho z Poděbrad. První stánky tu budete moci navštívit už příští týden, a to 14. února na svátek zamilovaných. Tento den tu se svým partnerem můžete oslavit třeba ochutnáním speciálních valentýnských makronek, které tu budou stánkaři nabízet.

„Na první trhy na Jiřák přijede i speciální valentýnská nabídka od Nos Macarons Boutique. Makronky vyrábějí z čistě mandlové mouky a kvalitních surovin jako je čerstvé ovoce, máslo a mascarpone podle pravého fancouzského receptu,“ vysvětlila městská část Praha 3, která na tomto místě trhy pořádá od loňského roku.

Pokud jste z Prahy 7, můžete navštívit tržiště na Řezáčově náměstím neboli trhy „Heřmaňák“. Stánkaři tu sezónu zahájili už v lednu a mohou se pyšnit tím, že jako první zavedli prodej bez igelitek. V sobotu si tu Pražané ogrilovali maso na otevřeném ohni. Zájemci si tu mohli koupit i domácí vajíčka od slepic s výběhem. Jelikož se blíží jaro, můžete si na trzích už nakoupit barevné tulipány či další jarní květiny.

V metropoli se dá navštívit ještě několik dalších farmářských trhů, a to například na Kubánském náměstí v Praze 10 nebo na Kulaťáku. Ty mohou nejen obyvatelé z Dejvic navštívit od 3. března. Stánkaře na Náplavce a v Holešovicích můžete navštívit každou sobotu od 10 do 15 hodin. Na Jiřáku si pak potraviny můžete koupit od středy do pátku vždy od 8 do 18 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.